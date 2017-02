Feuer in Lagerhalle: 100.000 Euro Schaden

Zu einem Großeinsatz mussten Rettungskräfte am Samstagmittag ausrücken. Die Lagerhalle einer Werkstatt in Goldach ist ausgebrannt. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Hallbergmoos - Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden: Am Samstag gegen 13 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in Goldach in der Gemeinde Hallbergmoos aus. Die Lagerhalle einer Werkstatt stand in Flammen, so ein Polizeisprecher. In der Halle waren mehrere Fahrzeuge untergestellt. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden in Höhe von 100.000 Euro aus. Verletzt wurde niemand.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung, eine technische Ursache ist laut Sprecher möglich. Mit Sicherheit könne man das aber erst sagen, wenn die Brandfahnder am Montag ihre Ermittlungen aufgenommen haben. Die Kriminalpolizei Erding hat den Fall übernommen.

scw