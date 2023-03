Feuerwehr Goldach plant neue Wache - Vorsitzender kündigt Abschied an: Ihn zieht es in die Politik

Gut aufgestellt ist die Spitze des Goldacher Feuerwehrvereins: (v .l.) Robert Lackermeier (1. Vorsitzender), Jens Voges (2. Vorsitzender), Magdalena Langer (Schriftführerin) sowie Rainer Nöth und Rudi Hamburger (1. und 2. Kassier). © Oestereich

Goldachs Feuerwehr stehen große Veränderungen ins Haus, auch personell: So will FFW-Vorsitzender Lackermeier 2027 aufhören und sich „kommunalpolitisch einbringen“.

Goldach – Das Jahr 2026 wird für die Freiwillige Feuerwehr Goldach große Veränderungen bringen. Schon jetzt steckt man viel Energie in den Planungen für das neue Feuerwehrhaus. Auch personell zeichnet sich ein einschneidender Wechsel ab.

„Katastrophenfall“ sei früher eine Vokabel mit Seltenheitswert gewesen, unterstrich Kommandant Stephan Zobel in seinem Rechenschaftsbericht: „Heute rumpeln wir vom einem zum nächsten.“ Flüchtlinge, Corona und Ukraine-Krieg beeinflussen auch die Arbeit der ehrenamtlichen Rettungskräfte – „zeitlich und mental.“ Den Herausforderungen begegnet man mit dem bewährten Pragmatismus: „Was kommt, wird geregelt“, so Zobel weiter. Teil der Arbeit sei auch „gelebter, nicht geklebter Umweltschutz“, den die Feuerwehren seit mehr als 100 Jahren praktizierten.

Neuaufnahmen, Ehrungen und Beförderungen standen an: (v. l.) 2. Kommandant Michael Rothkopf, Marcel Müller (20 Jahre), Stefan Lachner (Neuaufnahme), Bernhard Grichtmair (30 Jahre), Stephan Schmid (Oberfeuerwehrmann), Tobias Parstorfer (Löschmeister), Manuel Stadlmann (Oberfeuerwehrmann), Marian Funk (Neuaufnahme), Marco Putzke (Löschmeister), Markus Huber (10 Jahre) und Kommandant Stephan Zobel. © Oestereich

Die FFW Goldach ist gut und professionell aufgestellt. Dies hob Kreisbrandinspektor Helmut Schmid nun beim Jahrestreffen hervor. 54 Aktive leisten hier Dienst, angeführt von den Kommandanten Stephan Zobel und Michael Rothkopf. Dazu kommen 156 ziemlich aktive „Passive“. Mit Blick auf die Silvesternacht in Goldach forderte er: „Brandschutz muss ohne Polizeischutz funktionieren.“ Wer Rettungskräfte angehe, müsse die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Schmid und Zobel dankten dem anwesenden Leiter der Polizeiinspektion Neufahrn, Michael Ertl, für das schnelle Eingreifen der Beamten. Auch der Klimawandel und Extremwetterlagen, werden die Ehrenamtlichen in Zukunft verstärkt fordern, weiß der KBI.

Stattliche Bilanz - und intensive Planung für neue Wache

2022 fuhren die Aktiven 318 Einsätze (2021: 257). Den Großteil (223) machten First-Responder-Einsätze im Ort (213) aus, gefolgt von ausgelösten Brandmeldeanlagen (55), technischen Hilfeleistungen (22) und Bränden (16). Wie wertvoll der lebensrettende Zeitvorteil der First Responder-Einheit ist, die es seit 15 Jahren gibt, machte Zobel deutlich: In 98 Prozent der Fälle lag der Zeitvorteil bei bis zu zehn Minuten. Übungen, Lehrgänge und Arbeiten an der Ausrüstung miteingerechnet, kommen die Floriansjünger auf insgesamt 3140 Einsatzstunden. Viel Zeit (1163) hat man in die Organisation, die Einsatzdokumentation und die Planungen für die neue Wache investiert. „Das ist ein Meilenstein. Erste, gute Gespräche mit dem Geschäftsbesorger der Gemeinde haben bereits stattgefunden“, berichtete Zobel. Der Umzug ist für 2026 geplant.

„Ein feiner Mensch“: Bernhard „Bene“ Grichtmair (r.) erhielt für 30 Jahre Zugehörigkeit zur aktiven und passiven Truppe vom 1. Vorsitzenden Robert Lackermeier Lob, Dank und eine Anerkennungsurkunde. © Oestereich

Ein Rekord-Lampionfest 2022, ein volles Haus bei der Christbaumversteigerung, seit gut zehn Jahren unveränderte Mitgliedsbeiträge (25 Euro) und eine gut geführte und gefüllte Kasse: Die Jahresbilanz des Feuerwehrvereins kann sich sehen lassen.

„Kein Geheimnis: Ich will mich kommunalpolitisch einbringen“

Bei den Neuwahlen wurde Robert Lackermeier (1. Vorsitzender), Jens Voges (Stellvertreter), Rainer Nöth (1. Kassier), Rudi Hamburger (2. Kassier) und die Kassenprüfer Helmut Ecker und Andreas Reuther von 55 Wahlberechtigten einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Die Aufgaben von Schriftführerin Sabine Parstorfer übernimmt Magdalena Langer.

Nach 16 Jahren als Vereinschef will Lackermeier 2027 seinen Posten räumen: „Es ist kein Geheimnis: Ich will mich kommunalpolitisch einbringen.“ Bange ist ihm offenbar nicht, einen Nachfolger zu finden. Denn die Truppe hat, wie er hervorhob, viele engagierte Kräfte. Vorbilder im besten Sinne sind zwei Feuerwehrler, die nun ausgezeichnet wurden: Bernhard Grichtmair, der dem Feuerwehrverein seit 30 Jahren angehört: „Ein feiner Mensch und eine grundehrliche Haut“, wie ihn Lackermeier charakterisierte. Gerhard Kaute – „Dino“ genannt – macht seinem Spitznamen alle Ehre: Er ist seit 50 Jahren Vereinsmitglied und wurde mit lang anhaltendem Applaus bedacht.

Eva Oestereich

Einsätze & Stunden: Die Feuerwehr in Zahlen Einsätze: 318 (2021: 257)

First Responder: 223 (190)

ABC: 2 (4)

Brandmeldeanlage: 55 (31)

Brände: 15 (7)

Einsatzstunden: 3140

Organisation: 1163

Einsätze: 783

Übungen: 671

Lehrgänge: 231

Gerätehaus/Ausrüstung: 185

Dienstversammlungen: 74

Brandschutzerziehung: 33



