Hallbergmooser Tiertherapeutin fassungslos: Böller versetzten Schulschafe in Panik

Musste die Schafe an Silvester beruhigen: Roya Klingner, Leiterin der offenen Ganztagsbetreuung an der Mittelschule und Tiertherapeutin.

Wenig Verständnis für Knallerei direkt neben dem Gehege

Jetzt weiß man, warum die FFW Hallbergmoos an Silvester eines der Schulschafe aus dem Zaun befreien musste: Böller aus nächster Nähe verängstigten die Tiere.

Hallbergmoos - Schon nachmittags hatten es Silvester-Fans anscheinend nicht mehr ausgehalten und zündeten Feuerwerkskörper direkt neben dem Gehege der Schafe. Die Tiere gerieten in Panik, eines verhedderte sich im Zaun. Die Feuerwehr musste anrücken. Roya Klingner, Leiterin der offenen Ganztagsbetreuung an der Mittelschule und Tiertherapeutin, ist heute noch fassungslos, was sich an diesem Tag zugetragen hat.

Charakteristisch für Steinschafe ist deren Teambildung und ihre Zugewandtheit zu Menschen

Die kleine Herde – alpine Steinschafe – lebt seit August in einem Gehege neben der Mittelschule. Die Tiere gehören Klingner und sind in ihre Arbeit mit den Schülern eingebunden. Ein bayernweit einzigartiges Projekt. Charakteristisch für Steinschafe ist deren Teambildung, der Zusammenhalt und ihre Zugewandtheit zu Menschen. Klingner hat lange mit den sensiblen Tieren trainiert: „Es hat ein Jahr gedauert, bis sie Vertrauen geschöpft hatten. Das wäre in einer Nacht beinahe alles dahin gewesen.“

Sandy schlief nach der ganzen Aufregung im Stehen und in den Armen Klingners ein

Was genau am Silvester-Nachmittag geschah, schildert die Tiertherapeutin so: „Ich erhielt einen Anruf vom Schulleiter, dass sich ein Schaf im Zaun verheddert hatte.“ Es war Sandy, das jüngste Mitglied der Herde. Klingner eilte mit ihrem Mann sofort zum Gehege. „Schafe sind Fluchttiere. Die Herde war völlig verängstigt von der Knallerei, die schon am Nachmittag einsetzte.“ Klingner blieb bis weit nach Mitternacht, um die Herde zu beruhigen. Sie spielte ihnen klassische Musik von Bach vor. Sandy schlief nach der ganzen Aufregung im Stehen und in den Armen Klingners ein. Immer wieder kamen in der Zeit Menschen vorbei, die dort Feuerwerk und Böller zünden wollten. Auf Klingners Bitte hin entfernten sie sich. „Ich kann nur appellieren, Rücksicht auf Tiere zu nehmen. Lärm setzt sie enorm unter Stress.“

Auch Hundebesitzer bittet Klingner, einen großen Bogen um das Gehege zu machen. „Die Schafe brauchen Ruhe, um die positive Energie an die Kinder weitergeben zu können“. Immerhin: Mittlerweile haben sich die Tiere vom Schreck erholt.

Eva Oestereich