Erst Corona, dann die Kostenexplosion: Harte Zeiten für Hallbergmooser Fischerfreunde

Der neue Vorstand: (v.v.l.) Florian Friedel, Sergio Kiermaier, Sebastian Griese sowie (h.v.l.) Mathias Büttner, Christian Gaisbauer, Andreas Heilmair, Gerhard Machate, Alexander Aiglstorfer. © Oestereich

Die vergangenen zwei Jahre waren für Vereine alles andere als einfach: Die Hallbergmooser Fischerfreunde haben auch beim Blick in die Zukunft Sorgenfalten.

Hallbergmoos - Die Fischerfreunde hatten immerhin das Glück, dass sie ihren Sport im Freien ausüben durften. Doch die Jugendarbeit hat gelitten. Und enorme Kostensteigerungen und bürokratische Hürden machen den Petrijüngern nun zu schaffen. „Es waren zwei schwierige Jahre. Aber wir sind relativ gut durchgekommen“, konstatierte Vorsitzender Christian Gaisbauer. Nach zwei Jahren Zwangspause blieb bei der Generalversammlung im Wirtshaus Zum Kramer kein Platz leer. 192 Mitglieder zählt der Verein, davon 172 Erwachsene, 75 Aktive und 20 Jungfischer. Bis auf wenige Ausnahmen wie Frühjahrs-/Zwischenbesatz (insgesamt 950 Kilogramm), Arbeitseinsätze zur Gewässerpflege, ein in Eigenregie durchgeführtes Ramadama und dem Steckerlfischverkauf gab es kaum gemeinsame Termine.

Der Vorsitzende warnt: „Die Kosten für die Gewässerpacht und den Fischbesatz schnellen in die Höhe“

„Der Verein steht finanziell genauso gut da wie vor drei Jahren“, sagte Gaisbauer mit Blick auf den von Sergio Kiermeier vorgestellten Finanzbericht. „Das wird sich gravierend ändern. Die Kosten für die Gewässerpacht und den Fischbesatz schnellen in die Höhe.“ Außerdem muss der Verein neuerdings auch für passive Mitglieder Verbandsabgaben berappen. Die jährlichen Kosten allein hierfür steigen von 800 auf 3000 Euro. Von einem Austritt wurde, so Gaisbauer („Das hat uns alles hart getroffen“), von fachkundiger Stelle abgeraten, weil man dadurch Versicherungsschutz genießt.

Vorbereiten muss man sich auch auf eine 2023 anstehende Änderung: Eine Sammelerlaubnis für alle Vereinsgewässer gibt’s dann nicht mehr. „Wir müssen nach Gewässer trennen“, so der Vorsitzende. Somit gibt es nur eine begrenzte Zahl an Jahreskarten für Birkenecker und Gutbrodtweiher. Gaisbauer: „Wenn die Jugend nachrückt, könnte es schwierig werden, einen Platz zu vergeben.“

Geehrt bzw. verabschiedet wurden (v. l.) Anton Lamprecht, Christian Gaisbauer, Robert Heilmair sowie (vorne) „Ehrengewässerwart“ Walter Frank. © Oestereich

Die Jugendarbeit hat in der Pandemie am meisten gelitten: „Es war eine Katastrophe“, so der „Chef“. Nun will man da „pushen“: Zehn Termine hat Jugendleiter Sebastian Griese für die aktiven Jungfischer 2022 in petto. Einen Fischverwertungskurs gab’s schon, andere Events –darunter auch das beliebte Zeltlager – werden folgen.

Am 14. August steigt das Fischerfest - wenn auch etwas anders als gewohnt

Ein etwas anderes Fischerfest wird heuer – erst einmal probeweise – gefeiert: Mit dem Einverständnis der Versammlung verlegt man den Termin auf 14. August, weil’s ein Sonntag ist und an Maria Himmelfahrt dann Zeit zum Abbau bleibt. Und: Man wird nicht auf dem Hallberg-Platz Steckerlfisch und Co. anbieten, sondern – nach den guten Erfahrungen des Vorjahres – auf dem wettergeschützten Parkplatz nebenan.

Um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, hat man die Vereinsspitze neu strukturiert und personell verstärkt. Im Beisein von Josef Fischer (3. Bürgermeister, Wahlleiter) und Vereinsreferent Thomas Henning wurden einstimmig gewählt: Christian Gaisbauer (1. Vorsitzender), Falk-Uwe Schroller („Vize“, neu), Sergio Kiermaier (Kasse, neu), Gerhard Machate (Kasse), Mathias Büttner (Schriftführer), Sebastian Griese (Jugendleiter), Andreas Heilmair, Alexander Aiglstorfer (Gewässerwarte), Stefan Sammer, Jürgen Schaller, Florian Friedel (Beisitzer) sowie Thomas Henning und Christian Ziegltrum (Kassenprüfer). Jens Arpert, bisher 2. Vorsitzender, und Christian Obermeier sind Fischereiaufseher.

Mit Walter Frank (Gewässerwart), Anton Lamprecht (Vergnügungsleiter) und Robert Heilmair (Schriftführer) haben sich drei Gründungsmitglieder nach 30 Jahren aus dem Vorstand verabschiedet. Walter Frank wurde zum „Ehrengewässerwart“ ernannt und wird sein „unschätzbares Wissen“ natürlich an seine Nachfolger weitergeben.

Eva Oestereich