Freude in Hallbergmoos: Die Renovierung der Kirche beginnt endlich

Einen Riesenscheck über 800 Euro überreichten (v. l.) Ingrid Kammann, Agnes Matschinsky und Christine Biegler an Pfarrer Thomas Gruber. © Oestereich

Nach sechs Jahren ist es nun endlich soweit: Die Bauarbeiten für die Sanierung der Theresienkirche in Hallbergmoos beginnen.

Hallbergmoos – Seit sechs Jahren ist die Renovierung der Theresienkirche in Hallbergmoos geplant, doch immer wieder geriet sie ins Stocken. Nun tut sich etwas: „Die Kirchenrenovierung ist im Anlaufen“, ließ Pfarrer Thomas Gruber nun erfreut wissen.

Seit 2016 ist die Innenraumrenovierung der Kirche St. Theresia schon beschlossene Sache. Zuständig für den 1832 von König Ludwig I. erbauten Kunstschatz ist das Erzbischöfliche Ordinariat. Es hat im Zusammenwirken mit dem Landesamt für Denkmalpflege die Sanierung in der Hand. Wegen Umstrukturierungen im Ordinariat, neuer Bauregeln und schließlich Corona kam es aber immer wieder zu Verzögerungen.

„Die Mariengrotte bleibt an ihrem Platz und wird generalüberholt“, sagt Pfarrer Thomas Gruber. © Oestereich

In den Planungen enthalten ist die Sanierung der Mariengrotte und ein barrierefreier Zugang zum Gotteshaus. Als zwischenzeitlich Überlegungen publik wurden, die Mariengrotte – in der Nische rechts am Haupteingang – nicht nur zu sanieren, sondern auch zu verlegen, war die Aufregung groß. Das ist mittlerweile vom Tisch. „Die Mariengrotte bleibt an ihrem Platz und wird generalüberholt“, zeigte Pfarrer Thomas Gruber auf. Die Marienfigur steht aktuell in der Kirche vor dem Beichtstuhl und kehrt nach der Sanierung des Gebäudes an ihren angestammten Platz zurück.

Bauarbeiten erfolgen im kommenden Jahr

Die Renovierung sollte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen: „Alle Anträge sind genehmigt, ein Architekt ist benannt“, sagte Gruber zum aktuellen Stand der Dinge. Erste Vorarbeiten wurden bereits gemacht: An den Innenwänden des Gotteshauses lässt sich erkennen, dass an einzelnen Stellen bereits Farbproben genommen wurden. Der Pfarrer geht davon aus, dass die Baumaßnahme weitestgehend 2023 erfolgt.

Einen barrierefreien Zugang soll die Theresienkirche in Hallbergmoos bekommen. © Oestereich

Da kommt nun eine Spende der Frauen St. Theresia wie gerufen: 800 Euro sind beim Verkauf der Osterkerzen zusammengekommen. Ingrid Kammann, Agnes Matschinsky und Christine Biegler übergaben den symbolischen Spendenscheck an Pfarrer Thomas Gruber.

Eva Oestereich

