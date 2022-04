„Große Fußstapfen, aber eine machbare Aufgabe“ - Hallbergmooser Werbegemeinschaft im Umbruch

An der Spitze der Hallbergmooser Werbegemeinschaft: (v. l.) Mustafa Özbilgin, Sabrina Adamo-Koczorowski, Eva Wimmer, Manuel Berger, Bernhard Graf, Andreas Straub, Anita Kreilinger und Simon Schröckenbauer. © Oestereich

Bei der Werbegemeinschaft „Hallbergmoos in Aktion“ stehen die Zeichen auf Neuausrichtung. Die Spitze des Vereins bilden nun Wolfgang Eberhart und Manuel Berger.

Hallbergmoos – Neben den versierten Kräften Bernhard Graf (3. Vorsitzender), Anita Kreilinger (Kasse), Eva Wimmer (Schriftführerin), Simon Schröckenbauer und Sabrina Adamo-Koczorowski (beide Beisitzer) gehören – nach beschlossener Vorstandserweiterung – mit Andreas Straub, Mustafa Özbilgin und Harald Schönwälder nun drei junge Newcomer der Führungsriege an. Simone Waldhör, seit 2008 Beisitzerin, stellte ihren Posten zur Verfügung.

Mit Heiko Schmidt verabschiedete sich beim Jahrestreffen ein Mann, der der Werbegemeinschaft 18 Jahre lang seinen Stempel aufgedrückt, aber auch polarisiert hat. Der 54-Jährige stellte sich nicht mehr zur Wahl. „Für mich ist die Zeit gekommen, zu sagen, ich gehe: Ich werde demnächst 55“, führte er zur Begründung an.

Zum Abschied von Heiko Schmidt gab‘s stehende Ovationen und Papp-Porträts

Er hatte 2004 von HIA-Gründerin Higgi Gruber den Vorsitz übernommen. Unter seiner Regie wurde der Kirchweihmarkt 2008 eingestellt, weil er nach seinem Dafürhalten „nicht mehr zeitgemäß“ und zuletzt auf zu wenig Resonanz gestoßen war. Eingeführt wurden dafür die Hallbergschecks (2007), die bis heute insgesamt 580 000 Euro einbrachten und Kaufkraft am Ort banden. Nicht zu vergessen: das Entenrennen – ein „Familienevent für die Kunden von morgen“, so Schmidt. „Wir sind eine der stärksten Werbegemeinschaften im Landkreis Freising. Gebt’s dem neuen Vorstand dieselbe Chance wie mir“, bat er im Schlusswort. Die 28 anwesenden Mitglieder dankten ihm mit stehenden Ovationen und Papp-Porträts des scheidenden Vorsitzenden vorm Gesicht.

Wolfgang Eberhart heißt der neue Vorsitzender von Hallbergmoos in Aktion. © privat

Sepp Fischer (3. Bürgermeister) überbrachte „dem Motor“ der HIA den Dank der Gemeinde: „Du hast die Werbegemeinschaft geführt wie wenn’s deine eigene Firma wäre.“ Das alte Maskottchen, den Hallbär, nimmt Schmidt mit. Als Ersatz gab’s von ihm ein noch größeres Exemplar.

Vize-Vorsitzender Manuel Berger: „Wir haben das Ziel, uns breiter aufzustellen“

„Es sind große Fußstapfen, aber auch eine machbare Aufgabe“, sagte der frisch gewählte Vize-Vorsitzende Manuel Berger: Der 26-jährige Junior-Chef des Fachbetriebs SUW Berger vertrat den erkrankten neuen Vorsitzenden Wolfgang Eberhart. Neue Ideen, beispielsweise mitgliederoffene Vorstandssitzungen, gibt es bereits. Weitere Veranstaltungen sind geplant, die Details will man noch im Vorstand abstimmen. Die Bitte aus der Runde, in Zukunft besser zu kommunizieren und Informationen mit „normalen“ Mitgliedern zu teilen, stieß bei Berger auf Gehör. „Wir haben das Ziel, uns breiter aufzustellen. Auch in Richtung Landwirtschaft und Munich Airport Business Park“, erklärte Wolfgang Eberhart auf Nachfrage zu den gesteckten Zielen. Der 43-Jährige ist Versicherungsmakler mit zwei Geschäftsstellen, eine davon in Hallbergmoos.

Als Nächstes konzentriert man sich aber auf die Organisation der Traditionsveranstaltungen: Die Osterblumen-Aktion am 14. April und die Radl-Rallye am 1. Mai. Das Motto: „Hoiberg i mog di“. Als weitere Termine sind das Entenrennen (16. Oktober), der Christkindlmarkt (26./ 27. November) und die Weihnachtslosaktion (ab 1. Dezember) schon fix.

Eva Oestereich