Jede Menge „N-Ergie“: Hallbergmoos bekommt fünf neue E-Tankstellen

Das neue Quintett an E-Ladestationen nahmen nun (v. l.) Christian Thomann (N-Ergie), Bürgermeister Josef Niedermair und Michael Kirmayer (Leiter Ordnungsamt) nun symbolisch in Betrieb. © Oestereich

Hallbergmoos ist in Sachen Energiewende wieder einen Schritt vorangekommen. Fünf neue E-Tankstellen-Standorte (je zwei Ladepunkte) wurden in Betrieb genommen.

Hallbergmoos - Aktuell steigen im Landkreis Freising die Zulassungen von „Stromern“: 2021 waren insgesamt 161 152 Fahrzeuge unterwegs – davon immerhin 1279 Pkw und 73 Lkw, die rein elektrisch angetrieben werden. Auftanken können E-Fahrzeuge nun an fünf neuen Stationen: gegenüber der VR-Bank am Freiherr-von-Hallberg-Platz, am Gemeindesaal, dem Parkplatz der Nachbarschaftshilfe, auf dem Parkplatz am Sport- und Freizeitpark und der Predazzoallee. Das Gewerbegebiet wird über die Lilienthalstraße versorgt.

„Selbstverständlich schreiben auch wir in Hallbergmoos den Umwelt- und Klimaschutz groß und gehen damit auch den Schritt in Richtung Elektromobilität“, betont Bürgermeister Josef Niedermair (CSU). „Mit den 14 Ladesäulen ist unsere Gemeinde nun sehr gut versorgt.“ Der Infrastruktur-Ausbau wird mit der „N-Ergie“ als Partner gegangen, einem Ladeverbund von bereits über 65 kommunale Stadt- und Gemeindewerken in Nordbayern, der an einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur für E-Autos in der Region arbeitet. N-Ergie spielt in der Liga der zehn größten in Deutschland, ist der zweitgrößte Anbieter in Bayern.

Günstige Konditionen: ab 0,36 Euro pro Kilowattstunde

„Es ist uns ein großes Anliegen, die Ladeinfrastruktur auszubauen, um so die Elektromobilität deutlich voranzubringen und den Klimaschutz zu stärken“, sagt Christian Thomann, Key Account Manager von N-Ergie. „Dabei freut es mich besonders, dass wir auch außerhalb Nordbayerns in Zusammenarbeit mit zukunftsgewandten Kommunen wie Hallbergmoos Lademöglichkeiten schaffen.“ Die entsprechende App „Ladverbund+“ steht im Google Play Store sowie Apple Store kostenlos zur Verfügung. „Wer sich für diesen Ladeverbund entscheidet und Kunde bei N-Ergie ist, für den bieten wir auch günstige Konditionen, derzeit von 0,36 Euro pro Kilowattstunde an“, betonte Thomann. Wer nur Teil des Ladverbunds ist bezahlt 42 Cent, wer rein über den QR Code tankt, für den werden 46 Cent fällig. Eine Kreditkartenzahlung ist an den Säulen noch nicht möglich, „Kunden haben aber die Möglichkeit, sich eine RFID-Karte beim Ladeverbund zu bestellen, die mit einer Kreditkarte als Zahlungsmittel verknüpft ist“, so Thomann.

Jede Ladestation kostet rund 12 000 Euro

Die Ladesäulen wurden von N-Ergie aufgestellt und werden auch von ihnen mit einem 24-Stunden-Service betreut, jede Ladestation kostet rund 12 000 Euro. Aufgrund von Förderungen des Bundes und auch vom Freistaat Bayern verbleiben für Hallbergmoos rund 5000 Euro pro Ladesäule. „Eine sehr überschaubare und für unsere Gemeinde lohnende Ausgabe“, so Niedermair.

Eva Oestereich