Das ist auf der Hallberger Wiesn 2023 geboten - Neues Konzept für mehr Sicherheit

Die Ruhe vor dem Sturm: Im Festzelt werden letzten Arbeiten erledigt und dann die Biertische aufgebaut. Gegen 19 Uhr zapft Rathauschef Niedermair das erste Fass an. © Oestereich

O‘zapft werd! Und zwar am Mittwochabend im Festzelt der Hallberger Wiesn. Die fünf Volksfest-Tage warten auch mit Neuerungen bei der Sicherheit auf.

Hallbergmoos - Die Techniker legen letzte Hand an, die Biertisch-Garnituren stehen parat, Dirndl und Lederhosen verlassen den Schrank: In Hallbergmoos steht die Wiesn-Zeit vor der Tür. Vom heutigen Mittwoch bis Sonntag werden Brauchtum und bayerische Lebensart großgeschrieben – und auch die Sicherheit spielt eine Rolle.

Der Startschuss fällt an diesem Mittwoch wie gewohnt auf dem Rathausplatz: Um 17.30 Uhr gibt’s ein Standkonzert, um 18 Uhr führt ein Festzug mit Vereinsabordnungen zum Festplatz an der Predazzoallee. Dort empfängt Festwirt Alexander Tremmel die Gäste. Bürgermeister Josef Niedermair gibt gegen 19 Uhr mit dem „O’zapft is“ grünes Licht.

Das flüssige Nass mit einer Stammwürze von 13 Prozent kommt aus dem Hofbrauhaus Freising, das Weißbier vom Erdinger Weißbräu. Die Wiesn-Maß wird für 10,80 Euro ausgeschenkt. Am Donnerstag, 11. Mai, gibt’s einen günstigen Mittagstisch (11 bis 14 Uhr). Am Abend (19 Uhr) bringt die Showband Dolce Vita das Festzelt zum Beben.

Die Gemeinde lädt die Generation Ü 65 am Freitag wieder zum Seniorennachmittag ein

Abwechslungsreich wird der Start ins Wochenende: Am Freitag, 12. Mai, ist der Tag der Betriebe. Außerdem treffen sich Jung und Alt auf der Wiesn: Die Gemeinde lädt die Generation Ü 65 zum Seniorennachmittag mit Gratis-Hendl und Bier ein. Um 14 Uhr beginnt der Kindernachmittag mit vergünstigten Preisen in den Fahrgeschäften, Buden und bei Getränken. Natürlich gibt es auch wieder den beliebten Spieleparcours des Jugendzentrums. Am Abend spielt die Partyband Zruck zu Dir.

Parallel tragen Golfer auf dem GC Open in Eichenried den 3. Hallberger Wiesn Cup aus. Am Samstag, 13. Mai, beginnt der Wiesn-Tag mit einem Frühschoppen (11 Uhr). Boarisch, fetzig und rockig gestalten D’Moosner das Abendprogramm im Festzelt.

FT-Meisterschaft: Geld- und Sachpreise für die erfolgreichsten Schafkopf-Experten

Am Sonntag, 14. Mai, wird ab 9.30 Uhr das Schafkopfturnier des Freisinger Tagblatts ausgekartelt. Auf die Sieger warten attraktive Geld- und Sachpreise. Ein tierisches Spektakel gibt’s dann wie gewohnt zum Finale: Um 15 Uhr fällt in der „Arena“ des Sportparks (Am Söldnermoos 61) der Startschuss zum 9. Hallberger Eselrennen.

Von und zum Festplatz fahren wie gewohnt kostenlose Volksfestbusse. Wegen der Baustelle an der Hauptstraße (Goldach) werden zwei Fahrzeuge unterwegs sein.

Fahrchips an der Kasse lösen: Auch einen Auto-Scooter gibt es heuer auf der Hallberger Wiesn. © Oestereich

Wie Benjamin Henn, Veranstaltungsmanager der Gemeinde, wissen lässt, wurde das Sicherheitskonzept für die Hallberger Wiesn überarbeitet. „Der komplette Volksfestplatz ist eingezäunt. Es wird drei Eingänge geben“, erklärt Henn die wichtigste Änderung. Am Einlass werden stichprobenartige Taschenkontrollen durch das Sicherheitspersonal durchgeführt. Aufgabe der Security wird es auch sein, „deeskalierende Maßnahmen“ auf dem Vorplatz vorzunehmen und Fahrer auf den Sportpark-Parkplatz hinzuweisen. Die Gemeinde weist auch darauf hin, dass verstärkt Kontrollen von Falschparkern in den sicherheitsrelevanten Bereichen durchgeführt werden.

Eva Oestereich