„Der Verein kann weiterleben“: Hallbergmooser Gartler atmen nach erfolgreicher Wahl auf

Die „Insignien“ (GBV-Stab und Maßkrug mit Fahrradklingel) gab Günther Frombeck an Rita Guske weiter.

Gelungene Rettung

Ein halbes Jahr lang kämpfte der Gartenbauverein Hallbergmoos ums Überleben. Nun ist er gerettet: Es gibt eine komplett neue Vorstandschaft.

Hallbergmoos – Im November hatten alle Funktionäre um die Vorsitzende Sabine Brügel deutlich gemacht, dass sie nach jahrzehntelanger ehrenamtlicher Arbeit ihre Posten an den Nagel hängen. Ohne Wenn und Aber. Um die Vereinsauflösung abzuwenden, gab sich der Verein noch ein halbes Jahr Zeit. Mit Unterstützung der Kommune, die sogar eine Plakataktion initiierte, fand man nun eine neue Vorstandsriege.

Die neue „Chefin“ bringt ausreichend Funktionärserfahrung mit

In der außerordentlichen Versammlung wählten 37 Mitglieder Rita Guske zur neuen ersten Vorsitzenden. Die 62-Jährige arbeitet im Bayerischen Umweltministerium, ist Neumitglied im Verein und passionierte Hobbygärtnerin: Sie habe sich gerne überreden lassen, das Amt zu übernehmen. IT und Organisation macht sie beruflich, aus dem Sportverein an ihrem Arbeitsplatz bringt sie Funktionärserfahrung mit. Ebenso wie die neue Schriftführerin Birgit Funk, die dieses Amt lange Jahre beim Rauch- und Sparverein ausgeübt hat. Schatzmeisterin ist die gelernte Buchhalterin Helga Meindl, die die Kasse auch beim Förderverein der Emmauskirche verantwortet.

+ Die neue GBV-Führung besteht aus (v. l.) Heiko Oehler, Helga Meindl, Birgit Funk und Rita Guske. Rechts daneben: Vereinsreferent Thomas Henning. © Oestereich

Das einzig unbeschriebene Blatt ist der stellvertretende Vorsitzende Heiko Oehler. Der Münchner, Trambahnfahrer und Nebenerwerbsimker, kam über Mundpropaganda zum Verein und sagt: „Ich bin überzeugt, das schaffen wir zusammen.“

Langjährige Vorstandsmitglieder bleiben als Beisitzer im Boot

Nach den einstimmigen Neuwahlen war kollektives Aufatmen zu spüren: „Wir haben ein neues Vorstandsteam. Der Verein kann weiterleben“, freute sich Vereinsreferent und Wahlleiter Thomas Henning. „Wir sind alle heilfroh“, unterstrich die scheidende Vorsitzende Sabine Brügel. Wie sie bleiben die ehemaligen, langjährigen Vorstandsmitglieder als Beisitzer im Boot, stehen „den Neuen“ mit Rat und Tat zur Seite. Das sind: Sabina Brügel und Wolfgang Reiland (zuvor achteinhalb Jahre Vorsitzende bzw. stellv. Vorsitzender), Christina Karl (20,5 Jahre Schriftführerin), Sylvia Schosser (16,5 Jahre Beisitzerin), Regina Hasenöhrl (20,5 Jahre Schatzmeisterin) sowie Elisabeth Lochner, Liane Stadler, Waltraud Franzspeck, Albert Vogler, Josef Lang und Manfred Wolf.

+ Zum neuen Ehrenmitglied ernannte der Ehrenvorsitzende Günther Frombeck (links) Manfred Wolf. © Oestereich

Das „alte“ Team übergab einen gut geführten Verein mit 115 Mitgliedern und ausgeglichener Kasse. Und man war 2023 schon schwer aktiv: Das Baumbestattungsareal am Friedhof Hallbergmoos wurde bepflanzt, mit einer Bank versehen und „eingeweiht“, der Sonnenblumenwettbewerb und Jägerausflug für Kinder gestartet, Palmbuschen gebunden und ein Bauschneidekurs durchgeführt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Günther Frombeck, Ehrenvorsitzender und Gründungsmitglied des Vereins, durfte noch eine besondere Würdigung vornehmen: Manfred Wolf, selbst Gründungsmitglied, wurde die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Er war von 1981 bis 2002 Vize-Vorsitzender und ab 2006 Beisitzer. Er ist aber vor allem eines: Nimmermüdes, aktives Mitglied, der „immer mit Hirn anschiebt“ – sei es bei Pflanzaktionen, als Fahnenträger oder „Kräuterhex“, wie Frombeck betonte.

Eva Oestereich