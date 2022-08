Temposünder ausbremsen: Hallbergmoos setzt auf „Berliner Kissen“

Beschluss im Bauausschuss

Mit „Berliner Kissen“ will Hallbergmoos versuchsweise Temposünder ausbremsen. Diese Bremsschwellen kann man ohne großen Aufwand auf der Straße anbringen.

Hallbergmoos - Die Wirkung der „Berliner Kissen“ wird testweise im Garchinger Weg ausprobiert, wo sich kaum einer ans Tempolimit (30 km/h), dafür der Verkehr zu Veranstaltungen auf dem Hausler-Hof die Anwohner auf Trab hält. Das beschloss nun der Hallbergmooser Bauausschuss.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Im Ortsgebiet gibt es viele Stellen, wo nach dem Dafürhalten der Anwohner vermehrt Temposünder unterwegs sind, beispielsweise in der Schönstraße, der Straße Am Bach, in der Maximilianstraße oder im Ahornweg. Momentan richtet sich das Augenmerk des Ordnungsamts aber auf den Garchinger Weg: Im bebauten Bereich ist Tempo 30 angeordnet. Die Straße ist die einzige Zufahrt zum Hausler-Hof. Bei Veranstaltungen nimmt der Verkehr dort deutlich zu: „Besonders bei der südlichsten Bebauung ist dies zu spüren, da dort auf gerader Strecke ortsauswärts, Richtung Hausler-Hof, teilweise schon frühzeitig beschleunigt wird oder in der entgegengesetzten Fahrtrichtung noch mit höherer Geschwindigkeit eingefahren wird“, beschreibt Ordnungsamtsleiter Michael Kirmayer die Situation.

Auch tiefergelegte Fahrzeuge und landwirtschaftlicher Verkehr kommen problemlos drüber

Bis der Zweckverband Südostbayern mit geeigneter Messtechnik Geschwindigkeitskontrollen durchführt, wird noch Zeit vergehen – voraussichtlich bis Anfang 2023. So lange behilft man sich nun in einer Testphase mit zwei „Berliner Kissen“: Sie werden gleich hinter dem Ortsschild (Hausnummer 39) angebracht. Mit 3600 Euro sind sie in der Anschaffung günstig und vermeintlich weniger lärmintensiv als herkömmliche Bodenschwellen. Auch tiefergelegte Fahrzeuge und landwirtschaftlicher Verkehr sollten sie, wie es heißt, unbeschadet und ohne Aufsetzen überfahren können. Radfahrer und Fußgänger können seitlich davon ungehindert passieren.

Einzige Gegenstimme kam aus dem Lager der Freien Wähler

„Wir probieren das jetzt aus. Wenn’s zu laut wird, kommen sie wieder weg“, sagte Bürgermeister Josef Niedermair mit Blick auf die Geräuschentwicklung beim Abbremsen und Beschleunigen an den Kissen. Die einzige Gegenstimme kam von Heinrich Lemer. Der FW-Rat hält „überhaupt nichts“ davon und befürchtet eine Welle von weiteren Anlieger-Anfragen. „Dann haben wir bald im ganzen Ort solche Schwellen.“

ev