Gemeinde wird nur teilweise Glyphosat-frei

Hallbergmoos will Glyphosat von seinen Grünflächen und Feldern verbannen. Auf ein generelles Verbot konnte sich der Gemeinderat aber nicht verständigen. So gesehen erzielte der Antrag von Bürgern, Hallbergmoos zur pestizidfreien Gemeinde zu machen, nur einen Teilerfolg.

Hallbergmoos – Der Bürgerantrag hatte im Vorfeld einigen Staub aufgewirbelt. Landwirte stellten sich gegen ein umfassendes Verbot von Pflanzenschutzmitteln (wir berichteten). Nach Hintergrundgesprächen mit den Beteiligten verständigte sich der Rat nun auf einen Kompromiss. So verpflichtet die Gemeinde sich und Dienstleister, bei der Pflege kommunaler Flächen keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel zu verwenden.

Nicht akzeptieren wollte das Gremium den Vorstoß, einen vollständigen Pestizidverzicht in Pachtverträgen mit Landwirten zu verankern. Denn selbst im ökologischen Landbau, so der Tenor der Entscheidung, seien eine Vielzahl von Pestiziden zugelassen. Stattdessen schloss sich das Gremium mehrheitlich (15:2) dem Vorschlag von Christian Krätschmer (CSU) an: Er hatte nach Rücksprache mit Landwirtschaftsvertretern für einen Ausschluss von „Glyphosat-haltigen Mitteln“ plädiert. Neonicotinoide, gefährlich für Bienen und Bestäuber, sind vom gemeindlichen Verbot nicht erfasst. Alles was über einen Glyphosatausschluss hinaus gehe, so hatte Krätschmer argumentiert, sei Sache der EU.

Aus der Fachabteilung im Rathaus hieß es, dass eine im Bürgerantrag gewünschte „Aufforderung“ zum gänzlichen Pestizidverzicht auch für Privatleute, rechtlich ohnehin nicht bindend sei, solange der Einsatz auf Bundes- und EU-Ebene erlaubt bleibt. Eine über EU-Vorschriften hinausgehende „Vorreiter-Rolle“ sollte Hallbergmoos, so Hermann Hartshauser (Einigkeit), nicht einnehmen.

„Wir sind doch keine Vorreiter“, widersprach Robert Wäger (Grüne) unter Verweis auf das Beispiel der Stadt Freising. Dort hat man bereits in Pachtverträgen mit Landwirten Pflanzengifte auf den Index gesetzt. Wichtig sei, so Wäger, dem Insektensterben entschlossen entgegen zu treten: „Schmale Blühstreifen an Feldrändern reichen da nicht.“ Für seinen Kompromissverschlag konnte der Umweltreferent allerdings keine Mehrheit finden: Wäger hatte sich eine dreijährige Frist für die Umsetzung des Verbots von Pestiziden, Fungiziden, Herbiziden oder Neonicotinoiden in Pachtverträgen gewünscht – und Landwirten, die eher darauf verzichten bzw. die Grundsätze des ökologischen Landbaus einhalten, Pachtnachlässe von 10 bzw. 20 Prozent gewähren wollen.

Das Ackerland der Kommune macht, wie Bauamtsleiter Frank Zimmermann aufzeigte, mit nur 1,6 Prozent einen geringen Teil der landwirtschaftlichen Flächen in Hallbergmoos aus. Der Bauamtsleiter hatte in der Debatte zu bedenken gegeben, dass bei einem grundsätzlichen Pestizidverzicht nicht auszuschließen sei, dass diese Felder zu „Dauergrünland“ verwildern und infolgedessen ungeeignet für Bewirtschaftung und Tausch würden.