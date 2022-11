Geplanter Solarpark in Hallbergmoos soll ein Leuchtturmprojekt werden

Sie stellten das PV-Großprojekt vor: (v. l.) Ulrich Geis (Geschäftsführer Energieallianz), Franz Höflinger, Stephan Link und Bürgermeister Josef Niedermair. © Oestereich

Auf einem 37 Hektar großen Areal in Hallbergmoos soll ein Solarpark entstehen. Ein Projekt, das die Gemeinde unterstützt und bei den Bürgern auf Akzeptanz stößt.

Hallbergmoos – Es könnte eines jener Leuchtturmprojekte werden, derer sich die Gemeinde Hallbergmoos gerne annimmt: ein großer Solarpark, den die Energieallianz Bayern und die Firma Höflinger Müller auf einem Acker nahe des Munich Airport Business Parks im Norden der Gemeinde realisieren möchte. In der Bevölkerung stößt das Projekt offensichtlich auf große Akzeptanz. So muss man jedenfalls die Besucherzahl und Wortmeldungen in der Bürgerinformationsveranstaltung am Montagabend interpretieren.

Gut 100 Interessierte waren in den Gemeindesaal gekommen. „Das ist mehr als in jeder Bürgerversammlung. Offensichtlich ist Ihnen das Thema so wichtig wie mir“, freute sich Bürgermeister Josef Niedermair. Angesichts der Energie- und Klimakrise sei jetzt schnelles Handeln gefragt. „Eine Möglichkeit für saubere und sichere Energie liegt direkt vor unserer Haustür.“ Er und der Gemeinderat unterstützen das Projekt und die notwendige Herausnahme des 37 Hektar großen Areals aus dem Landschaftsschutzgebiet ausdrücklich.

Was konkret geplant ist, zeigten Geschäftsführer Franz Höflinger und Ulrich Geis, bei der Energieallianz Bayern zuständig für die technische Umsetzung, auf. Mit im Boot: Stephan Link, Höflinger-Müller-Gesellschafter und Eigentümer des Grundstücks. Letzteres ist günstig an einem Verkehrsknotenpunkt (B 301/A 92) gelegen, ausreichend groß, ortsnah und doch abseits der Wohnbebauung, und ohne großen Aufwand ans Stromnetz über die Umspannwerke in Hallbergmoos und am Flughafen München anzubinden.

Die Eckdaten des Projekts

Auf 35 Hektar will man Freiflächen-PV-Module aufständern, die 37 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen, 20 000 Tonnen CO2 jährlich einsparen und Strom für 10 000 Haushalte und Gewerbe liefern. Damit würde Hallbergmoos (11 000 Einwohner) rechnerisch nahezu energieautark. Angegliedert (auf zirka drei Hektar) ist eine Gewerbeeinheit mit einer E-Tankstelle mit 30 bis 40 öffentlichen Ladepunkten, Erlebnisgastronomie, einem Besucherpark mit „Bienen, Schafen, Ziegen und Hühner“, See und integriertem Lehrpfad zur Energiewende. Das Unternehmen will, so es denn klappt, seine Firmenzentrale mit 100 Mitarbeitern von Neufahrn nach Hallbergmoos verlegen. Produziert wird weiterhin in Landau. In Hallbergmoos soll nur ein Kühlhaus stehen und gegebenenfalls Schulungsräume.

Franz Höflinger kündigte an, die komplette Lkw-Flotte (40 bis 50 Fahrzeuge) auf „E“ umzustellen. Insgesamt, so hieß es, lassen sich so jährlich mehr als 500 000 Liter Diesel einsparen. Die E-Laster, die ausschließlich nachts (2 bis 6 Uhr) an 140 Filialen in Bayern liefern – und das Firmengelände genau einmal täglich anfahren und verlassen – dienen tagsüber, wenn die Lkw stehen, als Pufferspeicher. Schwankungen bei der Produktion von Sonnenstrom könnten über dieses sogenannte bi-direktionale Be- und Entladen ausgeglichen werden, erklärt Geis.

Betreiber ist die Energieallianz, ein Zusammenschluss von kommunalen Stadtwerken und privaten Energieversorgern. „Unser großes Ziel ist eine CO2-neutrale Firmenzentrale. Es geht uns nicht um Greenwashing oder darum, uns gut darzustellen“, versicherte Höflinger. Der Rückhalt der Bevölkerung sei indes wichtig, auch um entsprechenden öffentlichen Druck aufzubauen.

Dessen darf man sich sicher sein: Es gab keine kritische oder ablehnende Nachfrage aus den Besucherreihen. Ganz im Gegenteil: Es kann den Bürgern gar nicht schnell genug gehen, was einige Fragen zum Zeitplan und nach Bürgerbeteiligungsmodellen – sei’s über einen günstigeren Strompreis oder andere Modelle – nahelegen. Sie seien geplant, aber längst noch nicht spruchreif, so Geiss.

Die Diskussion und Entscheidung im Gemeinderat

Der Gemeinderat hat den Weg für den Solarpark geebnet: Einstimmig votierte das Gremium am Dienstag für die notwendige Änderung des Flächennutzungsplans. Alles hängt nun vom Kreistag und dessen Zustimmung zur Herausnahme der 37 Hektar großen Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet ab. Schützenswert sei die 1984 als solche ausgewiesene Fläche schon lange nicht mehr. Dies unterstrich Bürgermeister Josef Niedermair einmal mehr: Sie sei umgeben von S-Bahntrasse, Bundesstraße B 301, Gewerbepark und Flughafen und unter der Südabflugroute gelegen. Dem Einwand von Landwirtschaftsreferent Markus Loibl (Einigkeit), das Vorhaben gehe zulasten der Ernährung und landwirtschaftliche Lebensmittelerzeugung, entgegnete der Rathauschef: Die Fläche sei ehemaliges Kiesabbaugebiet und die Qualität nicht hoch. Sie eigne sich bestenfalls für den Maisanbau. „Die Lebensmittelproduktion hat längst nicht solche Engpässe wie Strom und Energie“, hielt Stefan Kronner (SPD) Loibl entgegen.

Zustimmung kam auch von den Grünen: „Ich steh’ grundsätzlich voll dahinter“, so Sabina Brosch. Es dürfe aber nicht das „Konjunkt“ nach sich ziehen, dass die Kommune beim Ausbau und der Förderung von PV-Anlagen auf Dächern nachlasse. Der Rathauschef gab ihr Recht: „Wir sind längst nicht am Ziel und müssen die Anstrengungen, auch in puncto Windkraft, verstärken.“ Der Gemeinderat stimmte dem Projekt einmütig zu. Einzig gegen die Einrichtung der Servicestation mit Logistikgebäude, E-Tankstelle, Erlebnisgastronomie, Park und Democenter „Energiewende“ (zirka drei Hektar) gab es Vorbehalte: Sabina Brosch und Robert Wäger (beide Grüne) lehnen dies ab.

Eva Oestereich

