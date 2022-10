Hallbergmoos holt sich für Realisierung des Naturbadesees Hilfe von Experten

Im nördlichen Bereich des Hallbergmooser Sport- und Freizeitparks ist der Naturbadesee geplant. © Gemeinde

„Wir haben einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht“, sagte Bürgermeister Josef Niedermair im Hallbergmooser Bauausschuss. Er meinte damit den Naturbadesee.

Hallbergmoos - In der jüngsten Sitzung des Hallbergmooser Bauausschusses wurden einstimmig die Ausarbeitung eines Sicherheitskonzepts und die Einbindung eines „Geschäftsbesorgers“ zur Realisierung des Naturbadesees beschlossen. Läuft alles nach Plan, kann man 2024 mit dem Bau beginnen.

Die Planungen werden mangels personeller Kapazitäten nicht im Rathaus, sondern von einem externen Unternehmen vorangetrieben. Die Wahl fiel nach einem zweistufigen Vergabeverfahren auf die in München ansässige BayernGrund. Nach ersten Schätzungen werden die Investitionskosten von 3 Millionen auf etwa 4,4 Millionen Euro steigen. Die Honorarkosten werden aktuell mit 350 000 Euro beziffert. Noch nicht enthalten in der Berechnung sind die zu erwartenden, allgemeinen Preissteigerungen und die Kosten für die Gelände-Einzäunung.

Ein Zaun um das Gelände wird sich nicht vermeiden lassen

Nach dem Vortrag von Georg Krafft zeichnet sich ab, dass man einen Zaun um das Gelände wird ziehen müssen: Der promovierte Rechtsanwalt und Dozent an der Deutschen Richterakademie ist ausgewiesener Experte für die Abwehr von Haftpflichtansprüchen gegen Kommunen. Er hat bereits zahlreiche Sicherheitskonzepte für Gemeinden ausgearbeitet – und für das bayerische Justizministerium einen Leitfaden zur Verkehrssicherungspflicht an Badegewässern. Auch für Hallbergmoos wird der Experte nach dem Willen des Ausschusses nun entsprechend tätig. (Honorarkosten: 15 000 bis 20 000 Euro). Dies in enger Abstimmung mit der WasserWerkstatt, einem auf Naturbadegewässer spezialisierten Planungsbüro, das 2019 bereits die Machbarkeitsstudie erstellt hat.

Claus Schmitt zeigte dem Gemeinderat die Optionen des Betriebs, technische und hygienische Standards sowie Betreibermodelle für ein Naturerlebnisbad auf. Der Rechtsexperte erläuterte dem Ausschuss die wesentlichen, juristischen Aspekte: Angefangen von den Grundsätzen der Verkehrssicherungspflicht über Maßgaben zur Gefahrenabwehr bis zu einem etwaigen Organisationsverschulden sowie zivil- und strafrechtlichen Haftungsfragen von kommunalen Repräsentanten wie Bürgermeister und Gemeinderat.

Weil die Nutzung des Sees nichts kostet, kann man sich auch einen Bademeister sparen

Nach einer ersten Recherche vor Ort kommt Krafft zu der Einschätzung, dass man das Gelände um den Naturbadesee wird einzäunen müssen. Dies auch deshalb, weil der Volksfestplatz, ein Kinderspielplatz und die Wohnbebauung ganz in der Nähe liegen. Weil die Nutzung des Sees unentgeltlich sein wird, kann man laut Krafft auf eine Wasseraufsicht – sprich: einen Bademeister – verzichten. Um unerwünschte Besucher, insbesondere zur Nachtzeit, fernzuhalten, reicht es, wenn ein Hausmeister die Zugänge auf- und zusperrt. Zusätzlich braucht es besondere Maßnahmen zur „Gefahrenabwehr“. Dazu gehören neben einem Zaun detaillierte Benutzungsregeln und Hinweisschilder.

Nach dem Vortrag des Rechtsexperten war kollektives Aufatmen zu spüren: „Ich hatte mich schon mit einem Bein woanders gesehen“, schilderte Bürgermeister Josef Niedermair seine schlimmsten Befürchtungen. Auch aus den Fraktionen wurde Erleichterung signalisiert: „Ich bin jetzt sehr viel entspannter. Eine Einzäunung, kein Eintrittsgeld und kein Bademeister – das löst viele Probleme“, unterstrich Christian Krätschmer (CSU). „Wir sollten das Sicherheitskonzept in jedem Fall beauftragen“, betonte Stefan Kronner (SPD). „Die Ausführungen haben sehr viel gebracht. Wichtig ist, dass wir’s jetzt durchziehen“, schloss sich Thomas Henning (FW) an.

Eva Oestereich