Mehr Performance als Theater: Goerges „Faust der Frauen“ feiert Uraufführung in Hallbergmoos

Faust, Mephisto und Gretchen treffen auf Christine de Pizan

Kulturpreisträger Thomas Goerge hat wieder zugeschlagen - mit der „Faust der Frauen“, die nun in Hallbergmoos Premiere feierte.

Hallbergmoos - Goethes „Faust“ gehört zu Weltliteratur, die „Stadt der Frauen“ stammt von Christine de Pizan, einer der produktivsten und gesellschaftskritischsten Autorinnen des 14. Jahrhundert. Beide Werke wurden nun in den Händen von Regisseur Thomas Goerge und dem Kulturverein Udei zu „Faust der Frauen“, das in Hallbergmoos uraufgeführt wurde. Eine verwobene neue Geschichte, in der sich die Lebenslinien von Faust, Mephisto und Gretchen mit der der emanzipierten Christine de Pizan vermischen.

Mischung aus Schauspiel, Musik und Akrobatik - ein Gesamtkunstwerk eben

Goerges Stück ist, wie auch bereits „Siegfried“, „Romeo und Julia“, „Das Geheimnis der Krypta“ oder „Die Wiese“ ein Gesamtkunstwerk, eine Mischung aus Schauspiel, Musik, und auch Akrobatik, bei der Profis und Amateure miteinander agieren. Beteiligt waren Artisten, kleinwüchsige Darsteller der Brownbill GmbH, den Elevinnen der Ballett- und Tanzschule step by step sowie dem Kammerorchester der Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn.

+ Drei hohe Frauen: (v. l.) Frau Vernunft (Gabi Goerge), Frau Rechtschaffenheit (Anja von Wins) und Frau Gerechtigkeit (Sevde Tekin). © Oestereich

Utopien einer friedlichen Welt

In einem Zirkuszelt auf dem Volksfestplatz wurde die Manege zum Forum, um Fragen, Ängste und Hoffnungen nach Utopien einer friedlichen Welt in alle vier Himmelsrichtungen zu senden. Faust der Frauen war mehr Performance als Theater.

Die Frau steht im Vordergrund und ist alles andere als ein blondbezopftes Gretchen. Auch Mephisto ist eine Frau mit einem hochhackigen Schuh, die Dominanz, Selbstbewusstsein und Überlegenheit ausstrahlt. Faust wiederum ist ein eher blasser, kränklicher Suchender, dessen Talent nicht aus seinem Krankenbett herauskommt.

Goethe, seine Werke und seine Frauen seien „ein unglaublich faszinierendes und umfangreiches Thema und heute genauso aktuell wie vor 600 Jahren“, sagt Goerge, der gerade mit dem Kulturpreis des Landkreises Freising ausgezeichnet wurde. Faust sei, so Goerge, in einem rastlosen Streben nach Wissen, das nie gestillt wird, stets unzufrieden mit seinem Leben. Auf der anderen Seite steht Pizans Gesellschaftsmodell, das Althergebrachtes über Bord wirft.

Eva Oestereich

