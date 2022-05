Feurige Suppe und heißes Bier: Feuerwehr Goldach tischt Kameraden aus Eching ordentlich auf

Eine deftige Suppe bekamen (v. l.) Markus Huber (Festausschuss), Katharina Ziegltrum (Festdame) und Stefan Maidl (1. Kommandant) serviert. © Oestereich

Ob feuerige Suppe oder heißes Bier: Beim Patenbitten tischte die Feuerwehr Goldach den Kameraden aus Eching ordentlich auf. Doch die Gäste bewiesen, dass sie hart im Nehmen sind - und Spaß verstehen.

Goldach/Eching – Scheitelknien, eine gepfefferte Brühe mit Wasabi, Sardellen, Chili, Zimt und Gummibärchen und anschließend aufgekochtes Bier zum „Runterschwoam“: Der Besuch der Freiwilligen Feuerwehr Eching bei den Kollegen in Goldach hatte alles, was zu einem ordentlichen Patenbitten dazugehört. Ganz und gar ungewöhnlich war allerdings der Termin – ein Jahr nach der 150-Jahr-Feier der Echinger.

Zum Niederknien: Die Echinger Floriansjünger waren beim Patenbitten am Freitagabend – trotz harter Prüfung – bestens gelaunt. © Oestereich

Im September 2021 hatte die FFW Eching ihr Gründungsfest gefeiert – anders als geplant nicht mit einem viertägigen Fest, sondern mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel. Das Patenbitten fiel coronabedingt erst einmal flach. Jedoch: „Wir wollten der Tradition gerecht werden. Also haben wir nachgeholt, was wegen Corona nicht möglich war“, erklärte Kommandant Stephan Zobel. Nun gab’s nachträglich das volle Programm „zum Niederknien“.

Nach der Ankunft wurden Echings Kommandant Stefan Maidl und seine Truppe von den Goldacher Buam „eingespielt“. Vor dem Feuerwehrhaus hieß es für die Frauen und Männer kräftig sägen. Und schließlich – nach einer Stärkung mit Schweinsbraten – zum Bitten auf den Holzscheiten niederknien. Zwölf Echinger musste die Suppe auslöffeln – und bewiesen, dass sie hart im Nehmen sind. Überzeugt, dass da die zwei richtigen Wehren zusammengefunden haben, ist man auf beiden Seiten. „Ihr tickt wie wir, seid ehrlich, zuverlässig, unkompliziert und fair“, wandte sich der Goldacher Vereinsvorstand Robert Lackermeier an die mit dem Bus angereiste Echinger Truppe. „Ein Match würde mal wohl auf Tinder sagen.“ Keine Frage also, dass die Paten nach ausgestandener Prüfung zu den Echingern „Ja“ sagten.

Mit stumpfer Säge machten sich die Echinger Feuerwehrler ans Werk. © Oestereich

Auch fachlich gibt es viele Übereinstimmung: Man arbeitet im Rettungsdienst, bei den First Respondern, ortsübergreifend Hand in Hand, hat mit 200 Aktiven und Passiven in etwa die gleiche Truppenstärke – und weiß, dass es angesichts steigender Anforderungen auf gemeinsame Anstrengungen und Synergien ankommt. „Es ist nicht mehr selbstverständlich, sich in seiner Freizeit ehrenamtlich zu engagieren. Deshalb müssen wir das Ehrenamt so attraktiv wie möglich gestalten und den Bürgern vor Augen zu führen, wie wichtig unsere Arbeit ist“, betonte Lackermeier. Und sich auch mal Zeit zum Feiern zu nehmen. Das taten die Floriansjünger dann auch ausgiebig. Die deftige Brühe war schnell verdaut – und die Pläne für ein Wiedersehen in Eching beim Grill- und Weinfest schon geschmiedet. Beim Goldacher Lampionfest (23. Juli) sind auch schon Tische für die Echinger Kameraden reserviert.

Eva Oestereich

