Festwochenende zum 100. Geburtstag: Krieger- und Soldatenverein Goldach feiert Jubiläum

Der Krieger- und Soldatenverein Goldach ist startklar: Von 1. bis 3. Juli wird das 100-jährige Bestehen gefeiert - mit einem Jahr Verspätung.

Hallbergmoos – Pandemie-bedingt feiert man mit einem Jahr Verspätung. Denn die Vereinsgründung fand 1921 statt: Aus dem Ersten Weltkrieg waren 20 Soldaten nicht mehr nach Goldach heimgekehrt. Für diejenigen, die überlebt hatten, richtete man am 18. Januar 1919 beim Gasthaus der Aktienbrauerei Freising, dem heutigen „Alten Wirt“, einen feierlichen Empfang aus. In Erinnerung an die Gefallenen der Kriege 1870/71 und 1914/18 wurde an der 1920 geweihten Goldacher Kirche eine Erinnerungstafel mit den Namen der Gefallenen angebracht. Ein Jahr später gründeten etwa zwanzig Kriegsveteranen den Krieger- und Veteranenverein, dem Georg Sedlmeier bis zur „Gleichschaltung“ 1935 vorstand. Am 21. Mai 1922 fand bereits die feierliche Fahnenweihe des jungen Vereines statt.

Als im Dritten Reich bei der Kyffhäusertagung vom 7. Mai 1933 in Berlin alle Vereine im Kyffhäuser Bund zusammengeschlossen wurden, war das Ende der bis dato selbstständigen Landesverbände besiegelt. Erst durch das Kontrollratsgesetz vom Oktober 1945 wurden alle Naziorganisationen aufgelöst und für ungesetzlich erklärt. Darunter fiel auch der NS-Reichskriegerbund. Erst sieben Jahre später, im Jahr 1952, wurden die Reservistenverbände in den Ländern offiziell wieder aktiv.

Heimkehrer-Verein errichtet Denkmal

Das erste zu beklagende Kriegsopfer des Zweiten Weltkriegs aus Goldach war Josef Deuter am 20. Juni 1940. Insgesamt hatte die Gemeinde Hallbergmoos-Goldach 92 gefallene und 38 vermisste Soldaten zu beklagen, weitere acht Soldaten starben in Kriegsgefangenschaft. Im Andenken an sie wurden die Goldacher bereits 1950 aktiv, als „Heimkehrer-Verein Goldach“ beantragten sie am 28. Februar 1950 bei der Gemeinde Notzing die Eintragung des vier Wochen zuvor gegründeten Vereins. Vorstand Alois Hartl hatte Andreas Grichtmair als Stellvertreter an seiner Seite, Josef Wimmer führte die Kasse und Konrad Speckmeier war der Schriftführer. In Hartls Amtsperiode fällt die Errichtung des Kriegerdenkmals 1952/53 auf dem Goldacher Friedhof. Vereinslokal wurde der Neuwirt, wo bis heute alle Versammlungen abgehalten werden – auch die Feiern zum 70- und 80-jährigen Gründungsfest, zu dem sogar die „Alpini“ aus der Partnergemeinde Predazzo anreisten.

Auch Frauen sind im Verein willkommen

Im Jahr 1994 wurde der Verein mit dem Namen „Krieger- und Soldatenverein Goldach“ in das Vereinsregister eingetragen. Der heutige erste Vorstand Rudolf Lamprecht wurde am 12. März 2005 in sein Amt gewählt. 2006 schaffte man in Eigenleistung einen neuen Fahnenschrank an, die historische Vereinsfahne wurde 2020 zum Anlass des bevorstehenden 100-jährigen Jubiläums restauriert. Noch ist der Verein ein reiner „Männerverein“. Die Neueintritte sind nicht mehr auf Gediente beschränkt, gemäß einer Satzungsänderung nimmt man auch Fördermitglieder auf. Auch Frauen sind willkommen, „es gibt ja schließlich auch Soldatinnen“, so Lamprecht. Die Zahl der Mitglieder liegt konstant bei etwa 160 – aktuell sind es 157.

Die Krieger- und Soldatenvereine unterstützen maßgeblich Kriegsgräbersammlung und -sorge: In 46 Ländern werden 832 Stätten mit über 2,8 Millionen Kriegstoten betreut. Der KSV Goldach ist zudem fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Hallbergmoos: Ob Bürgerschießen, Volksfest, Stockschützenturnier, Fronleichnam, Watt- oder Schafkopfturnier: Bei allen gemeindlichen Festen und Veranstaltungen ist der Krieger- und Soldatenverein Goldach mit dabei.

Friedensarbeit wichtiger denn je

Der Kriegerjahrtag, der alljährlich am Volkstrauertag begangen wird, „ist unser Tag“, betont der Vorsitzende. Wie unverzichtbar Mahnung, Gedenken und Friedensarbeit sind, sieht man laut Lamprecht aktuell auf schreckliche Weise: „Nach 76 Jahren Frieden gibt es wieder einen Krieg in Europa. Das hält uns vor Augen, wie zerbrechlich der vermeintlich selbstverständliche der Friede ist. Wir können nur hoffen, dass dieser Konflikt nicht zum Flächenbrand wird. Und es zeigt uns, wie wichtig die Friedensarbeit der Kriegervereine immer noch ist.“

Die KSV-Vorstände

+ Erster Vorsitzender des Krieger- und Veteranenvereins war Georg Sedlmeier – von 1921 bis 1935. © Repro: Eva Oestereich

1921 (bis 1935): Georg Sedlmeier

1950: Alois Hartl

1954: Hans Furtner

1956: Anton Stanglmaier

1974: Michael Beer

1978: Johann Gilch

1993: Paul Rauch

seit 2005: Rudolf Lamprecht

Das Programm am Festwochenende

Im Juli feiert der KSV Goldach im Festzelt an der Bürgermeister-Groß-Straße Jubiläum:

1. Juli: Ab 19.30 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr) spielen „D’Mooser“ auf.

2. Juli: Roland Hefter startet um 20 Uhr (Einlass: 18 Uhr) sein Musikkabarett.

3. Juli: Festsonntag mit einem Festgottesdienst (10 Uhr), einem Festzug (14 Uhr) sowie Bierzeltbetrieb.

Karten gibt’s in der Papeterie Hallberg und beim Neuwirt.

