„A bissl Spaß und Abschalten“: Roland Hefter begeistert bei KSV-Jubiläum

Große Begeisterung löste der Auftritt von Roland Hefter bei den zahlreichen Besuchern im Festzelt aus. © Oestereich

Ein Mix aus alten Hits, neuen Schmankerln und Anekdoten bot Roland Hefter bei seinem Auftritt in Goldach. Das Publikum war begeistert.

Goldach – Mit einem langen Festwochenende hat der Krieger- und Soldatenverein Goldach sein 100-jähriges Bestehen gefeiert – Pandemie-bedingt ein Jahr später als geplant. Nach einer langen, „bombastischen“ Partynacht mit den „Moosnern“ gehörte am Samstagabend Roland Hefter die Bühne im Festzelt an der Bürgermeister-Groß-Straße.

„Zweieinhalb Stunden a bissl Spaß und Abschalten. Weil sonst hoid’s as ja gar ned aus in derer Welt“: Dieses Versprechen löste der Musikkabarettist aus München ein: mit einer Mischung aus „Evergreens“ und seinem neuen Programm „Solang’s no geht“ – ein Schmankerl für Hefter-Fans, die natürlich jedes Lied von „Des wer’s schon no“ bis „Des hob i vergessen“, Silbe für Silbe quasi mitdeklinierten. Aber auch neue Hefter-Fans dürfte es nach diesem Abend reihenweise geben.

Zweieinhalb Stunden lang bot Roland Hefter einen Mix aus Hits und Anekdoten. © Oestereich

Dass Hefter seine Musik mit Geschichten und – nicht zu knapp – delikaten und amourösen Anekdoten aus dem Leben eines Mitfünfzigers garniert, macht ihn aus. Nah am Leben, nah am Publikum, nah an schönsten Jugenderinnerungen seiner Generation, die mit ihm „die tiefe Sehnsucht nach den Schleckmuscheln aus’m Schwimmbad“ und „Weißbier in da Sun“ teilt.

Nach zweieinhalb Stunden, etlichen Zugaben und einem Trompeten-Solo verabschiedete sich der Mann mit Gitarre von begeisterten Goldachern, die am Sonntag mit einem Gottesdienst und Festzug durch die Gemeinde die Feierlichkeiten ausklingen ließen. (Eva Oestereich)