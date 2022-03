„Keinen Millimeter eingeknickt“: Nach Veruntreuung - Vorsitzender der Feuerwehr Goldach macht Versprechen wahr

Robert Lackermeier hatte zehn Jahre dafür gekämpft, das Geld der Feuerwehr zurückzuholen. © Oestereich

23.000 Euro hat der Schatzmeister der Goldacher Feuerwehr vor zehn Jahren veruntreut. Der Vorsitzende gab daraufhin ein Versprechen, das er eingehalten hat.

Goldach – „Wir werden uns jeden Cent zurückholen.“ Zehn Jahre ist es her, dass Robert Lackermeier, Vorsitzender des Goldacher Feuerwehrvereins, dieses Versprechen gab. Der Anlass: Der damalige Schatzmeister hatte in die Vereinskasse gegriffen – und war aufgeflogen. Nun kann die Feuerwehr die Akten schließen. Die veruntreuten Gelder, Zinsen und Gerichtskosten sind wieder auf dem Konto: rund 31 000 Euro.

2012 war das schwärzeste Jahr in der Geschichte der Goldacher Floriansjünger: Als man im Herbst beratschlagte, was man dem damaligen Kommandanten Helmut Ecker zum 60. Geburtstag schenken könnte, und man einen Blick in die Kasse warf, waren Unregelmäßigkeiten in den Kassenbüchern aufgefallen. Es fehlten gut und gerne 23 000 Euro. Die Feuerwehr stellte Strafanzeige und setzte alle juristischen Hebel in Bewegung.

„Wir wollten alles lückenlos aufklären und einfordern. Das ist uns gelungen. Wir können die Akte nun schließen,“ erklärte Vereinschef Lackermeier nicht ohne Stolz vor versammelter Mannschaft. Hinter dem Feuerwehrverein und seinen Verantwortlichen liegen viele Jahre juristischer Auseinandersetzung, in denen man laut Lackermeier nie von der eingeschlagenen, stringenten Linie abwich.

Nicht einmal die eigenen Anwälte hielten das für möglich

„Wir sind keinen Millimeter eingeknickt. Denn es ist euer Geld“, erläuterte er beim Jahrestreffen den knapp 60 Mitgliedern. Man erstritt sich einen Titel, der auch die private Insolvenz des Schuldners überdauerte, schlug Vergleichsangebote aus, verhandelte mit Rechtsanwälten, Steuerberatern, Verbänden und Schuldnerberatern.

Der Hartnäckigkeit des Vereinschefs und seiner Kollegen ist es zu verdanken, dass man „wirklich alles zurückgeholt hat“. Das hatte, wie Lackermeier berichtete, anfangs selbst der eigene Anwalt nicht für möglich gehalten. (Eva Oestereich)