Goldacher Madln starten durch: Vereinsgründung und Mega-Party geplant

Die kontaktlose Zeit ist vorbei

Die Goldacher Madln starten nun richtig durch: Heuer ist eine Mega-Party geplant, zudem hat man die offizielle Vereinsgründung im Visier.

Goldach – Die Goldacher Madln haben Großes vor: Am 25. März lassen sie die „Maßen-Party“ auf dem Hausler-Hof steigen. Wenn sie ähnlich gut vorbereitet sind wie nun beim Jahrestreffen, verspricht das erste Großereignis unter ihrer Regie ein voller Erfolg zu werden.

Corona und die kontaktlose Zeit liegen hinter den Madln, die augenscheinlich wie eine Bank zusammenstehen: 40 von 55 Mitgliedern waren zum Jahrestreffen im Neuwirt erschienen. Gemeinsam ließ man sich Schnitzel, Schweinsbraten und Kässpatzen schmecken – und das letzte Jahr Revue passieren. In einer professionellen Power Point-Präsentation erinnerten Ramona Stangl und Anna Reiss an die Höhepunkte des Jahres 2022: die Beteiligung an Festzügen, Fahnenweihen, Ukraine-Spendenaktion, Christkindlmarkt, Bandltanz mit den Goldacher Burschen und Besuche bei befreundeten, auswärtigen Vereinen.

2023 konzentrieren sich die Aktivitäten ganz auf „die Party des Jahres“, wie Vorsitzende Linh Ha unterstrich. Die Kasse ist gut geführt und gefüllt – und somit ein idealer Grundstock für die Großveranstaltung. „Wir brauchen jede helfende Hand“, betonte ihre Stellvertreterin Christine Lang. Das Organisationskomitee steckt schon tief in den Vorbereitungen, der Doodle-Kalender für Helferinnen ist freigeschaltet. Sogar „Fan-Artikel“, Crew-Shirts und Merchandise-Produkte – vom Cap über Sweatshirts bis zu Badelatschen – sind schon in Produktion. Einzig beim Dirndl-Stoff gibt’s Lieferengpässe, aber die meisten Madln besitzen ja schon ein Festgewand. Ein Fotoshooting ist auch schon terminiert.

Im Jahr 2018 haben sich die junge Frauen im Alter zwischen 16 und 30 Jahren zu den „Goldacher Madln“ zusammengetan. Sie verstehen sich als Botschafterinnen moderner Brauchtumspflege, Gemeinsinn, Geselligkeit und Bodenständigkeit. Dazu gehört auch eine Vereinsfahne, die man hofft, in den nächsten fünf Jahren finanzieren zu können. Außerdem wollen die Madl ein „eingetragener Verein“ werden. Deshalb wurde am Montagabend die Vorstandschaft mit der Wahl der Kassenprüferinnen Rebecca und Carolina Wilnhammer komplettiert. Beide haben sich ganz spontan bereit erklärt, das Amt zu übernehmen.

Die Termine im Überblick

19. Februar: Faschingsumzug in Günzenhausen

18. März: Starkbierfest Goldach

25. März: Maßenparty auf dem Hausler-Hof

16. April: Fahnenweihe der Feuerwehr Hallbergmoos

1. Mai: Maifest mit Bandltanz

10. Mai: Volkfestumzug

18. Mai: Fahnenweihe in Pastetten

8. Juni: Fronleichnam

11. Juni: Fahnenweihe in Neuching



Eva Oestereich

