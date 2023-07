Wohin mit dem Strom vom Solarfeld? Hallbergmooser Rathauschef setzt auf Höflinger-Müller-Projekt

Teilen

Rot gekennzeichnet: die 30 Hektar große Fläche für das geplante Solar-Projekt von Höflinger Müller westlich der Bundesstraße B 301 in Hallbergmoos. © Oestereich

Wenn das Solarfeld in Zengermoos in Betrieb geht, soll der Strom in Hallbergmoos eingespeist werden. Doch es gibt ein Problem - und auch schon eine Lösung.

Hallbergmoos/Zengermoos - Nördlich von Zengermoos (Gemeinde Moosinning) soll ein großes Solarfeld entstehen. Die gut 27 Hektar große Freiflächen-Photovoltaikanlage produziert jährlich 30 Millionen Kilowatt Strom, der in Hallbergmoos ins Stromnetz eingespeist werden soll. Da gibt es allerdings ein Problem: Das Umspannwerk „ist voll“, so Bürgermeister Josef Niedermair.

Die Kabeltrasse nach Hallbergmoos ist bereits in Planung

Das Projekt in Moosinning wird auf einer landwirtschaftlichen Fläche nördlich von Zengermoos und westlich der Goldacher Straße realisiert. Dort will man aufgeständerte PV-Module auf einer landwirtschaftlichen Fläche installieren. Die Kabeltrasse von Zengermoos nach Hallbergmoos ist bereits in Planung. Auf Nachfrage von Sabina Brosch (Grüne) gab Bürgermeister Josef Niedermair (CSU) im Bauausschuss zu verstehen, dass die vorgesehene Einspeisung in das Umspannwerk Hallbergmoos Probleme aufwirft: „Wir haben keine Kapazitäten mehr. Die Stromleitungen geben’s nicht her. Und ein Ausbau würde Jahre dauern.“

Höflinger Müller plant selbst eine 27 Hektar große PV-Anlage

Deshalb wäre, so Niedermair weiter, das Projekt von Höflinger Müller mit eigenen Kapazitäten „für uns so wichtig“. Das Unternehmen plant selbst eine 27 Hektar große PV-Anlage westlich der Bundesstraße 301. Dort will man Module aufständern, die 37 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen, 20.000 Tonnen CO2 jährlich einsparen und Strom für 10.000 Haushalte und Gewerbe liefern.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Was Bürgermeister Josef Niedermair in diesem Zusammenhang unterstreicht: Die E-Lkw-Flotte ist zugleich Energiespeicher. Das könnte den Druck aufs Umspannwerk abfedern. Bei Stromausfällen könnte man zudem die Lkw-Batterien (Speicher: 400 kWh) anzapfen. Mit diesem Projekt würde Hallbergmoos (12.000 Einwohner) nach offizieller Lesart nahezu energieautark. Auf rund drei Hektar angegliedert ist eine Gewerbeeinheit für eine E-Tankstelle mit 30 bis 40 öffentlichen Ladepunkten, Erlebnisgastronomie, einem Besucherpark, See und integriertem Lehrpfad zur Energiewende. Das Unternehmen plant, seine Firmenzentrale mit 100 Mitarbeitern von Neufahrn nach Hallbergmoos zu verlegen.

Eva Oestereich