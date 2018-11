Grüne wollen in Kommunalwahlen nachlegen

Weiter geht’s: In unveränderter Besetzung geht das Vorstandstrio des Hallbergmooser Grünen-Ortsverbands in eine neue Amtszeit – und in Richtung Kommunalwahlen 2020.

Hallbergmoos – Angetrieben werden Sabina Brosch, Robert Wäger (beide Ortsprecher) und Frank Röckemann (Kasse) vom Rückenwind der Landtagswahlen. „Wir hatten mit 17,6 Prozent bei den Landtagswahlen in Hallbergmoos ein hervorragendes Ergebnis erzielt, lagen knapp vor den Freien Wählern und deutlich vor AfD und SPD“, freute sich Brosch. Das gute Resultat sei auch entscheidend für den Einzug des Freisinger Grünen-Direktkandidat, Johannes Becher, in den Landtag.

Becher dankte den Helfern des Ortsverbandes bei der Versammlung im Alten Wirt für die Unterstützung. Zugleich bekräftigte er, dass der Kampf gegen die dritte Startbahn für die Grünen nicht vom Tisch sei – ebenso wenig wie Feinstaub- und Ultrafeinstaub und Nachtflugregelung. „Wir bleiben hier, im Gegensatz zu vielen schwammigen Formulierungen im Koalitionsvertrag, ein zuverlässiger Partner für die Bürger.“ Für die Europawahl im Mai 2019 warb Reinhard von Wittken für eine nachhaltige und soziale Wirtschaftspolitik. „Das scheinbar Selbstverständliche, das Europa bietet, etwa die Reisefreiheit, offene Grenzen, Meinungs- und Pressefreiheit sowie Gewaltenteilung, darf nicht in Frage gestellt werden.“

Die Kommunalwahlen 2020 vor Augen wünscht sich das Hallbergmooser Grünen-Trio ein ähnlich gutes Ergebnis wie bei der Landtagswahl: „Der Gemeinderat wird dann ja auch 24 Räte haben“, so Wäger. Er ermunterte dazu, sich für die Liste der Grünen aufstellen zu lassen, Brosch warb für ein stärkeres Engagement von Frauen in der Politik. Es gehe hier nicht darum, eine Quote zu erfüllen. Vielmehr hätten Frauen in bestimmten Bereichen einfach einen anderen Blickwinkel oder eine andere Herangehensweise: „Wir haben in den Frauen ein ungemeines Potential, das es in flexiblen Arbeitsmodellen um Beruf, Kinder und auch die Pflege von Eltern und Verwandten guten Gewissens unter einen Hut zu bringen, auszuschöpfen gilt.“

Brosch und Wäger benannten als weitere Themenschwerpunkte weniger Plastikverbrauch, den ressourcenschonender Umgang mit Boden, Luft und Wasser sowie eine insektenfreundliche Gestaltung der Lebensräume. „Hier kann jeder Einzelne für sich in seinem alltäglichen Leben etwas tun“, so Brosch. Auch beim Thema Wohnraum sei die Politik gefordert. „Dabei arbeiten wir gemeinsam mit den anderen Fraktionen im Gemeinderat sehr gut zusammen“, bestätigte Wäger. Modelle des Erbbaurechts und genossenschaftlicher Wohnungsbau stünden unbestritten „für uns auf der Liste.“ Für Fachkräfte in sozialen Berufen Wohnraum zu schaffen, sei immens wichtig. „Wir dürfen aber auch die Familien nicht vergessen. Wer sich vor 15 Jahren „mit einem normalen Arbeitsvertrag in der Tasche“ noch ein Eigenheim über einen Kredit finanzieren konnte, stünde heute meist mit leeren Händen da. „Auch hier brauchen wir Lösungen“, forderte Wäger. Eva Oestereich