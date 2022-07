Vom „Halbzeitrückstand“ nicht beirren lassen: Alle Hallbergmooser Mittelschüler sind durch

Teilen

Mit der „Limo“ in die Zukunft: Luca, Lukas, Fabian, Mustafa und Emanuel (v.l.) sind zusammen durch Dick und Dünn gegangen – und haben ihren Abschluss mit Bravour gemacht. Einige steigen ins Berufsleben ein, andere gehen weiter zur Schule. Zur Feier des Tages hatten sie sich eine Stretch-Limousine – ein Hummer H3 mit neun Metern Länge – gemietet, und fuhren nach einer Flughafenrunde vor der Mittelschule vor, um sich ihre Zeugnisse abzuholen. © Oestereich

Alle 40 Neuntklässler der Mittelschule Hallbergmoos haben den Abschluss geschafft. Und auch diejenigen, die den „Quali“ wollten, schnitten dabei gut ab.

Hallbergmoos - Auch wenn man zur Halbzeit 0:1 hinten liegt, kann man das Spiel noch für sich entscheiden. Jedenfalls dann, wenn man sich an das Motto hält: „Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. Aber dafür müssen wir erst mal anfangen.“ Rektor Rudolf Weichs hatte die Worte des türkischen Fußball-Nationaltrainers Fatih Terim mit Bedacht gewählt. Denn sie passten ziemlich gut auf die Neuntklässler der Hallbergmooser Mittelschule, die nun ihren erfolgreichen Abschluss feierten. Manche haben schon in der „Vorrunde“ – zu Beginn der Schullaufbahn – verstanden, wie wichtig Bildung ist. Manche legten erst in der „KO-Runde“ so richtig los.

Zehn Schüler haben sogar eine Eins vorm Komma

Mit Erfolg: Alle 40 Schüler der beiden neunten Klassen haben den Mittelabschluss geschafft. 36 von ihnen sind zum Qualifizierenden Mittelschulabschluss angetreten, 27 haben bestanden. Das entspricht einer Quote von exakt 75 Prozent – und bewegt sich auf dem Niveau der Vorjahre. Zehn Schüler haben gar einen Einser-Schnitt.

Der diesjährige Abschlussjahrgang ist, wie der Schulleiter hervorhob, „der durch Corona benachteiligste überhaupt“: In der siebten und achten Klasse mussten die Schüler fast durchgehend „auf Distanz“ unterrichtet werden. Erst in der neunten Jahrgangsstufe konnten sie in den Präsenzunterricht gehen. „Sie haben sich tapfer durchgebissen, viel Zeit im Homeoffice verbracht und fast durchwegs sehr fleißig und selbstständig gelernt. Hut ab!“

Erkrankten Schülern und Lehrer wurde die Feier per Livestream nach Hause übertragen

Aus Schutz vor Corona fand die Abschlussfeier am Mittwochabend zum ersten Mal in der Schulgeschichte komplett im Freien – bei heißen 36 Grad – statt. Erkrankten Schülern und Lehrer wurde die Feier per Livestream nach Hause übertragen.

Auf amüsante Art würdigte Katja Kovacic, Klassleiterin der 9a, den Weg ihrer Schützlinge durch den „Schul-Dschungel“. Birgit Meiler (9b) schloss sich in Reimform an. Die Glückwünsche und Geschenke des Elternbeirats überbrachte Kirstin Engelhart – und auch die Schülersprecher bedankten sich herzlich bei ihren Lehrern, die sie „in guten und schlechten Zeiten“ enorm unterstützt hätten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Bürgermeister Josef Niedermair gratulierte zum ersten erreichten „Meilenstein“, dem noch viele weitere im (Berufs-) Leben folgen würden. Er wünschte den jungen Menschen Mut, den eigenen Weg zu gehen und die Route zu ändern, wenn es nötig sei: „Traut’s es euch zu. Das ganze Leben ist eine Herausforderung. Man wächst mit seinen Aufgaben.“ Die Gemeinde hat übrigens nicht nur das Büffet und Getränke für die Entlassfeier gesponsort, sondern auch den Förderunterricht für den „Quali“ finanziert.

Eva Oestereich