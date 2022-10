Mit neuer Spielfreude zurück auf der Bühne: Hallberger Brettl feiert gelungene Premiere

Eine Geburtstagsparty mit Überraschungen feiern (v. l.) Thea (Dietlinde Frank), Mathilda (Gitti Wimmer), Emil (Holger Morasch), Frieda (Gabi Kopf) und Martha (Nicole Reither). © Oestereich

Mit drei Schwänken meldet sich das Hallberger Brettl nach einer vierjährigen Kunstpause zurück. Das Premieren-Publikum war begeistert.

Hallbergmoos – Was für ein „Hallo“ – oder besser: „Servus!“ Die Rückkehr des Hallberger Brettls auf die Bühne gestaltet sich wie ein Wiedersehen guter alter Freunde. Beim Einmarsch des Ensembles in der Premierenvorstellung, der traditionell durch die Besucherreihen im Gemeindesaal führte, wurden Hände geschüttelt, sich abgeklatscht und gedrückt. Man hat sich schließlich lange nicht mehr gesehen. Zuletzt hat die Laienbühne 2018 aufgespielt – und dann eine vierjährige Kunstpause eingelegt. Jetzt sind sie zurück: mit neuer Spielfreude und drei Schwänken. „Die Leute glühen schon“, ließ Alex Franke, Techniker und Stimme aus dem „Off“, wissen.

Los ging’ s bei der Premiere mit einem Überraschungsgeschenk, das drei betagte Damen (Nicole Reither, Gabi Kopf, Dietlinde Frank) ihrer Freundin Mathilda in „Schönheit kommt von innen“ (Episode 2) machen wollen. Eine Kette aus dem verstorbenen Kanarienvogel Hansi ist zunächst eine Überlegung wert. Doch dann soll’s doch lieber „was Ideelles, was aus der Vergangenheit“ sein. Da kommt Emil (Holger Morasch), ein Verwandter, wie gerufen. Und als sich dann auch noch ein Schatzkastl findet und ein Verstorbener durch das schlafwandelnde „Medium“ Frieda (Gabi Kopf) spricht, wird’s kurios.

Im Wahllokal haben Benno Krug (Sepp Fritsch, l.) und Wahlleiter Josef (Rainer Nöth) ein ,Kreuz mit dem Kreuz’. © Oestereich

Wo Lokal draufsteht, ist nicht Kneipe drin: Diese Erkenntnis muss Benno Krug alias Sepp Fritsch machen. Der Brettl-Komödiant wieder einmal in einer Slapstick-Paraderolle als torkelnder, lallender und widerborstiger Wähler, der das vom Wahlvorsteher Josef (Rainer Nöth) vorbereitete „Kreuzerl“ partout nicht da machen will, wo er soll. Das „Kreuz mit dem Kreuz“ garniert Klara (Gerti Schmidseder) mit amüsanten Weisheiten über Politik und Politiker.

Um eine Braut in spe, ein barockes Möbelstück, „g’schwoafte Hax’n und an dicken Bauch“ entwickelt sich im Schwank „Die alte Kommode“ ein amüsantes Verwirrspiel, das Bürgermeister (Adi Merkl), seine Gattin Friederike (Claudia Mömkes), Tochter Else (Juliane Kopf), Hausmädchen Lotte (Nicole Dubelowski) und zwei Professoren (Niklas Mömkes, Andi Dobmeier) auf die Spitze treiben. Mit delikaten Dialogen („Sie ist das Einzige, was mir in meinem Schlafzimmer noch fehlt.“) und handfesten Tipps des Schwiegervaters zur Handhabung „des guten Stücks“ ist für viele Lacher gesorgt.

Den Erlös der Spielzeit spendet das Hallberger Brettl, wie Gitti Wimmer angekündigte, dem Sozialfonds der Schule.

Weitere Vorstellungen

Weitere Vorstellungen finden am Freitag, 21. Oktober, und Samstag, 22. Oktober, jeweils um 20 Uhr (Einlass: 18 Uhr) im Gemeindesaal (Theresienstraße 6) statt – mit Bewirtung.

Eva Oestereich

