Hallberger Wiesn findet statt: „Etwas Freude in schwierigen Zeiten“

Endlich wieder Autoscooter: Die Kleinen dürften sich ganz besonders darüber freuen, dass die Volksfestzeit wieder eingeläutet wird. © Oestereich

In schwierigen Zeiten braucht es Lichtblicke. Deswegen findet sie heuer endlich wieder statt, die Hallberger Wiesn.

Hallbergmoos – „Es sind schwierige Zeiten, in denen wir leben. Aber ich sehe es als meine Verantwortung, den Bürgerinnen und Bürgern gerade in diesen Zeiten wieder etwas Freude zurückzugeben.“ Deshalb freue es auch ihn, sagt der Hallbergmooser Rathauschef Josef Niedermair, das 31. Volksfest bzw. die achte Hallberger Wiesn, die vom 20. bis 24. April auf dem Festplatz an der Predazzoallee steigt, anzukündigen. Nach zweijähriger Corona-Paus gibt es nun also wieder eine Hallberger Wiesn – als eines der wenigen Volksfeste im Umkreis. Der Festwirt heißt erneut Alexander Tremmel. Für den Startschuss sorgt ein Standkonzert am Mittwoch, 20. April, um 17.30 Uhr auf dem Rathausplatz. Diesem folgt um 18 Uhr der Abmarsch der Vereine zum Festzelt. Dieser wird musikalisch begleitet von den „neuen Münchsdorfern“, den „Goldacher Buam“ und dem „Blasorchester Ismaning“.

Vor dem Zelt erwartet die Gäste ein großer Vergnügungspark mit attraktiven Fahrgeschäften. Um 18.45 Uhr folgt dann der Volksfestauftakt. Niedermair: „Hier werde ich das Wiesn-Madl 2022 vorstellen, und anschließend wird das erste Bierfassl angestochen.“

Am Donnerstag, 21. April, lockt von 11 bis 14 Uhr ein vergünstigter Mittagstisch. Danach sind die Kleinen dran. Der Kindernachmittag findet ab 14 Uhr statt. Neben vergünstigten Fahrpreisen und Softdrinks wird es Spiele, organisiert vom Jugendzentrum, geben. Um 19.30 Uhr wird „Die pure Lust am Leben“ auch in diesem Jahr durch Dolce Vita verkörpert und das Festzelt in eine riesige Tanzfläche verwandelt.

Der Freitag, 22. April, wird ab 11 Uhr als Tag der Hallbergmooser Betriebe ausgetragen. „Es freut uns außerdem, dass dieses Jahr der dritte Hallberger Wiesn-Cup auf dem GC Open9 in Eichenried folgen wird“, berichtet der Bürgermeister. Die Siegerehrung dazu wird ab 18.30 Uhr im Festzelt abgehalten. „Ab 13 Uhr darf ich hoffentlich viele ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger zum Seniorennachmittag begrüßen“, hofft Josef Niedermair. Dazu spielen die „Goldacher Buam“ auf. Ab 19.30 Uhr sorgt die Band „Tetrapack“ für die nötige Gaudi.

„Für das Samstagsprogramm konnten wir – wie in den vergangenen Jahren – die Flughafen München GmbH mit der Fundsachenversteigerung für uns gewinnen“, kündigt Gemeindechef Niedermair an. Ab 13 Uhr heißt es „Zum Ersten, zum Zweiten...“. Die Fundsachen können übrigens bereits ab 11 Uhr im Festzelt besichtigt werden. Sportlich betätigen können sich die Hallbergmooser danach im Sport- und Freizeitpark. Ab 15 Uhr findet der Kinderlauf statt, um 15.05 Uhr startet der 5-km-Lauf und ab 16 Uhr findet der Hallberger Spendenlauf statt. Die Spenden werden heuer zugunsten der Ukraine-Geflüchteten gesammelt. Anmeldung ab 14 Uhr im Sportforum. „D’Moosner“ heizen ab 20 Uhr im Zelt ein.

Ganz im Zeichen des Gedenkens an den verstorbenen ehemaligen Bürgermeister Harald Reents steht der Sonntag, 24. April. Um 10.30 Uhr beginnt der Gedenkgottesdienst. „Harald Reents hat die Hallberger Wiesn immer als eins seiner Highlights im Bürgermeisteramt beschrieben –und deshalb haben wir uns entschieden, diesen Rahmen auch für seine Gedenkfeier zu wählen“, sagt Niedermair. Ab 12 Uhr wird es dann wieder zünftig – dank der „Holledauer Hopfareisser“. Einen tierisch guten Ausklang wird das Volksfest mit dem achten Hallberger Eselrennen finden. Der Startschuss wird um 15 Uhr sein. Siegerehrung ist um 17 Uhr im Festzelt. (ft)

