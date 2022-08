108. bayerische Kommune, die diesen Titel trägt: Hallbergmoos ist jetzt „fahrradfreundlich“

Offiziell fahrradfreundlich: Hallbergmoos’ Bürgermeister Josef Niedermair (2. v. l.) hat von Josef Rott (Verkehrsministerium, l.), Matthias Dießl (AGFK-Vorsitzender, v. r.), Main-Spessarts Landrätin Sabine Sitter und Sebastian Kühl (Wirtschaftsförderung Landkreis Main-Spessart) die Aufnahmeurkunde erhalten. © AGFK

Jetzt ist es offiziell: Auch die Gemeinde Hallbergmoos ist nun „fahrradfreundlich“ - und macht damit einen wichtigen Schritt in die Zukunft.

Hallbergmoos – Hallbergmoos ist nun offiziell eine „fahrradfreundliche Kommune“: Bei einem Festakt in der Münchner Residenz wurden die Auszeichnung von Staatsminister Joachim Herrmann verliehen. Die Moosgemeinde ist damit die 108. Kommune in Bayern, die diesen Titel trägt. Bürgermeister Josef Niedermair vertrat in Begleitung von Umweltreferentin Tanja Knieler die Gemeinde bei der Verleihung der Urkunde. Als Draufgabe gab es für die angereisten Rathauschefs aus dem gesamten Freistaat eine Fahrradklingel.

„Klima- und Verkehrswende gibt es nur mit dem Fahrrad“

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, selbst passionierter Radfahrer, betonte: „Die Klima- und auch die Verkehrswende gibt es nur mit dem Fahrrad, das Verkehrsmittel mit Zukunft. Das Ziel muss klar sein, dass immer mehr Menschen aufs Rad umsteigen und mehr in die Pedale treten – und das mit Begeisterung.“ Ein zentraler Schwerpunkt sei es, das Radfahren in Bayern noch sicherer zu machen. Die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern e.V. (AGFK Bayern) und damit auch die fahrradfreundlichen Kommunen seien wichtige Partner.

Für Hallbergmoos gibt es sicherlich noch Hausaufgaben zu erledigen, um die Sicherheit der Radfahrer weiter zu verbessern, so Bürgermeister Niedermair. Aber es sei schon vieles auf den Weg gebracht. „Jetzt müssen wir das ineinander verzahnen und weiter verbessern.“ Positiv bewertet wurden zum Beispiel die Radwege im und um den Goldachpark oder auch im Sportpark. Auch wurde die Baustelle an der FS 12 begutachtet und die Möglichkeit erörtert, mit Fahrrad-Piktogrammen auf der Fahrbahn zu arbeiten. Eine Hausaufgabe sei sicherlich die innerörtliche Beschilderung, erklärte der Bürgermeister. „Gemeinsam mit dem Arbeitskreis Radverkehr wollen wir die Vorschläge und Handlungsempfehlungen prüfen und umsetzen. Es geht um eine fahrradfreundliche Mobilität – und die ist gerade für Hallbergmoos als Flughafenanrainer mit viel Verkehr wichtig.“

