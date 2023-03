24-Jähriger würgt Ex-Partnerin mit Kabel fast zu Tode - Sie kann sich zu Nachbar retten

Eine Frau aus Hallbergmoos kam mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Tatverdächtige ist ihr Ex-Partner. © dpa

In Hallbergmoos wurde am Dienstag eine Frau verletzt. Die Kripo ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Hallbergmoos – Wegen versuchten Totschlags ermittelt die Kripo in Hallbergmoos: Eine 24-Jährige wurde am Dienstag schwer verletzt. Der Tatverdächtige ist ihr Ex-Partner. Wie die Polizei berichtet, war sie gegen 9.15 Uhr von Anwohnern über einen lautstarken Streit an der Theresienstraße informiert worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kripo Erding hatte ein im Kreis Freising wohnender 24-Jähriger seine von ihm getrennt lebende Partnerin zu Hause aufgesucht und nach einem kurzen Gespräch zuerst mit den Händen, dann mit einem Kabel gewürgt. Zudem schlug er ihr ins Gesicht und bedrohte sie mit einem Messer.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Die Frau konnte sich jedoch losreißen und zu einem Nachbarn retten. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Der 24-Jährige wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Landshut beantragte noch am gestrigen Dienstag einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Dieser wurde am Mittwoch in Kraft gesetzt. ft

