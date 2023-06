Randale in Hallbergmooser Gastronomie: Münchner rastet aus und schlägt Gäste

Von: Wolfgang Schnetz

Teilen

Aggressiv und aufbrausend wurde ein Münchner (25) in einem Hallbergmoos Wirtshaus und danach in einem Hotel (Symbolbild). © Jan-Philipp Strobel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Ein Münchner (25) beschäftigte am Montag zunächst die Beamten der PI Neufahrn und später noch die der PI Flughafen: Er flippte aus und schlug Gäste.

Hallbergmoos – Der Mann saß laut Neufahrner Polizei mit seiner Begleiterin (19) in einem Hallbergmooser Gasthaus und wurde vom Wirt gegen 22.30 Uhr wegen seines aufbrausenden Verhaltens fast allen Gästen gegenüber aus der Gaststätte verwiesen.

Mit der Faust ins Gesicht

Schließlich schlug er einem anderen Gast (59), der versucht hatte, ihn zu beruhigen, mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser ein Veilchen davontrug. Eine Streife der PI Neufahrn setzte den 25-Jährigen dann vor die Tür. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde ebenfalls eingeleitet.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Szenen im Hotel

Kurze Zeit später hatte der Mann dann nochmals Kontakt mit der Polizei, diesmal mit den Beamten der PI Flughafen: Er hatte sich in einem Hotel zunächst mit einem Gast angelegt und dann dessen Begleiterin malträtiert. Die Frau stritt zwar ab, von dem 25-Jährigen geschlagen worden zu sein, hatte aber eine aufgeplatzte Lippe und Blutspuren am Pullover. Die Beamten der PI Flughafen nahmen den Randalierer in Gewahrsam, sodass er sich in einer der Zellen am Flughafen beruhigen konnte. Letztlich wurde der Mann am Dienstagmorgen entlassen. Die Ermittlungen allerdings dauern an.