Finanzielles Futter für das Helferschwein: Aktion bringt viele Spenden, um Ukraine zu helfen

Freuten sich über die vielen großzügigen Spenden: (v. l.) Manfred Kneifel, Mike Hora, Christian Schirsch, Markus Langer, Tanja Knieler, Roland Hefter, Christian Straub, Harry Hoyler, Stefan Grichtmair, Andreas Straub und Daniela Schön-Horder. © Oestereich

„Hallberg & Goldach grillt“ wurde quasi über Nacht auf die Beine gestellt. Das Ergebnis der Spendenaktion für die Ukraine hat alle Erwartungen übertroffen.

Hallbergmoos – „25 500 Euro landeten dank dieser Aktion im Spendentopf. Das Geld wurde jetzt an Vertreter von Helferschwein e.V. übergeben. Mike Hora, Christian Schirsch und die vielen Menschen, die sich für die Aktion ins Zeug gelegt haben, waren – bis jetzt – ziemlich kamerascheu. Als kürzlich, wie berichtet, Hunderte von Menschen auf den Hallberg-Platz strömten, hielten sich die Organisatoren bewusst bedeckt. „Es ist eine Aktion von Bürgerinnen und Bürgern. Da will sich keiner in den Vordergrund drängen“, hatte Hora immer wieder betont.

Nun, da die eingegangenen Spenden ausgezählt sind, traten die Strippenzieher dann doch noch in Erscheinung: Um die stolze Spendensumme von 25 500 Euro an Helferschwein e.V. zu übergeben. 2000 Euro davon bleiben in Hallbergmoos, um Freizeitaktivitäten ukrainischen Kinder vor Ort zu unterstützen.

„Wir bringen gezielt das, was gebraucht wird“

Während der nächste 40-Tonner schon wieder vollgepackt bis unters Dach mit Babynahrung, Lebensmitteln, Isomatten, Schlafsäcken und anderen dringend benötigten Hilfsgütern Richtung Ukraine unterwegs ist, nahm man sich im Clubhaus von Open9 in Eichenried etwas Zeit zum Durchschnaufen und Dankesagen.

Mit dabei die prominenten Vereinsvertreter: Schauspieler und Kabarettist Markus Langer, Liedermacher Roland Hefter und der unermüdliche „Motor“ Harry Hoyler. Langer hat zusammen mit Hoyler „Helferschwein e.V.“ ins Leben gerufen. Der Verein engagiert sich für viele soziale Projekt – sei’s für krebskranke Kinder, „Lichtblick Hasenbergl“ oder Flutopfer. Aktuell liegt der Fokus auf der Ukraine-Hilfe.

„Wir bringen gezielt das, was gebraucht wird“, so Hoyler. Auch 250 Powerbanks sind mit an Bord des Lkws, um Menschen die Kommunikation zu ermöglichen. Langer spricht aus, was alle eint: „Nicht lange überlegen, einfach machen!“ Und er fügt hinzu: „Ihr könnt euch darauf verlassen, dass die Hilfe ankommt.“ Auch Schirsch war voll des Lobes für alle Beteiligten: „Jeder hat gemacht, getan und angepackt. Sogar das Aufräumen lief reibungslos. Nach einer Stunde war alles erledigt.“

Sieben Stunden lang waren Würstel gegrillt, Waffeln gebacken und 2000 Tombola-Gewinne gegen eine Spende unter die Leute gebracht worden. Die Helfer lösten sich untereinander ab. „Nur am heißen Grill wollte keiner so recht tauschen“, sagt Christian Straub von der Brüderei mit einem Augenzwinkern. Die Organisatoren bedankten sich abschließend bei allen Sponsoren, tatkräftigen Helfern und Spendern. (Eva Oestereich)