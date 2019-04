Wie Mauro und Denis sogar aus dem kleinen „Muckerl“ einen echten Rennesel machten

„Muckerl“, wer hätte das gedacht? Den kleinen Außenseiter hatte wohl keiner auf der Rechnung. Obwohl der Name anderes vermuten lässt, machte der Esel das Rennen auf der Hallberger Wiesn

Hallbergmoos – 700 Schaulustige genossen das Spektakel und feierten die Sieger, die – was könnte passender zum Partnerschaftsjubiläum sein – aus Predazzo kommen. Zehn Rennen und so einige Kapriolen bekamen das Publikum zu sehen.

Heuer wurden – eine Premiere – nicht nur die Eseltreiber, sondern auch die Hauptakteure namentlich von Moderator und Kabarettist Marco Vogl vorgestellt: Paula, Biene, Benni und ihre Artgenossen erhielten vorab ihren verdienten Applaus. Natürlich hatte es sich auch die Lokalprominenz nicht nehmen lassen, um den prestigeträchtigen Titel des besten Eseltreibers zu wetteifern: Bürgermeister Harald Reents, Pfarrer Thomas Gruber mit seiner evangelischen Amtskollegin Karin Jordak, Jochen Flinner vom FMG-Regionalbüro, Feuerwehrler, Moosbühne, Festzelt-Bedienungen und Väter der Rappelkiste waren unter anderem am Start.

„Aufsteiger“: Pech für 3. Bürgermeister

Einen veritablen „Aufsteiger“ legte Josef Fischers (3. Bürgermeister) tierischer Teamgefährte schon an der Startlinie hin. Er und seine Tochter Tanja mussten früh die Segel streichen. Vergnügen pur: Die La Ola-Welle rollte durchs Rund. Den enthusiastischsten Fanclub hatten die Gäste aus Predazzo mitgebracht: Lautstark feuerten sie Mauro und Denis an, die echte Profis sind. Daheim haben sie, wie sie am Rande der Rennbahn verrieten, zehn Pferde und einen Esel im Stall. Kein Wunder also, dass sie mit wenigen Handgriffen ihre vierbeinigen Rennpartner auf Trab brachten.

Die Viecherl aus dem Stall von Erwin Elfinger (Teisendorf) wurden in jedem Lauf neu zugelost – und wer sich gefreut hatte, Vorjahressieger Sancho Panso an der Leine zu haben, freute sich zu früh. Der hatte zwar, wie der Moderator feixte, schon viele Sieger „durchs Rund gezogen“. Und war im Prinzip auch – weil Seriensieger „Oskar“ nicht am Start war – favorisiert. Doch an den Eseltreibern aus dem Trentino kam bei dieser Auflage des Rennens keiner vorbei: Sie rannten souverän und mit großem Abstand durch Vor- und Zwischenläufe ins Finale.

Auf der Zielgeraden gingen die beiden Italiener vom Gas

Dort trafen sie auf die Bedienungen Hannah und Benni, die ökumenische Geistlichkeit und die gegen die Überrundung kämpfenden „Bildungsmacher“: Rektor Rudolf Weichs und Schulreferentin Silvia Edfelder. Am Ende der zwei Runden konnten Denis und Mauro es gemütlich austrudeln lassen; und es blieb kein Zweifel, dass Predazzo die flottesten Eseltreiber hat. Eva Oestereich