Mangelndes Interesse: Arbeitskreis Ortsgeschichte löst sich auf

Die Hallbergmooser Ortsgeschichte lebendig erhalten und Zeitzeugnisse öffentlich zugänglich machen: Mit diesem Ziel ist der Arbeitskreis Ortsgeschichte vor drei Jahren angetreten. Nun legt man Dokumente, Fotos und Fundstücke zu den Akten – der AK löst sich auf.

Hallbergmoos – Zum Abschluss hat AK-Leiter Karl-Heinz Zenker eine durchwachsene Bilanz vorgelegt. Ein Pfeiler der Arbeit war die Ausstellung historischer Fundstücke im Rathausfoyer. „Das Interesse an den Ausstellungsobjekten ist eher gering“, lautet nun das ernüchternde Fazit. Andere historische Fundstücke, die in der Bauhofhalle eingelagert waren, konnte man aus Brandschutzgründen nicht heranziehen, hieß es.

Zenker und Co. vertrauen Gemeindearchivarin Martina Paringer

Künftige Ausstellungen sehen die Ehrenamtlichen in den Händen der Gemeindearchivarin Martina Paringer besser aufgehoben. Denn sie, so lässt Zenker verlauten, besitze „eher die fachliche Kompetenz für eine Ausstellungskonzeption“ und könne neue Quellen des Archivs in die Geschichtsdarstellung einbeziehen. Ohnehin ist aus Zenkers Sicht momentan nicht abschätzbar, wann überhaupt wieder eine Ausstellung im Rathaus möglich ist. Die Rathaussanierung verzögere sich zusehends. Der Arbeitskreis rechnet nicht vor 2023 mit einem Abschluss der Bauarbeiten. Und da spielt der Faktor Zeit gegen die Ehrenamtlichen: „Das Durchschnittsalter unserer Mitglieder liegt dann bei nahezu 80 Jahren“, so Zenker.

Zum Abschluss hat man die Resultate der Arbeit ans Rathaus übermittelt. Der Gemeinderat muss der Auflösung formell zustimmen.ev