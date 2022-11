Bäume für den Hallbergmooser Friedhof: Gartenbauer greifen zu den Schaufeln

Im frühmorgendlichen Nebel haben die Mitglieder des Gartenbauvereins bereits geackert. © Oestereich

Fünf Bäume haben Mitglieder des Hallbergmooser Gartenbauvereins am Friedhof gepflanzt. Demnächst steht das nächste Projekt an.

Hallbergmoos - Der Nebel hatte Hallbergmoos noch in ein trübes Grau getaucht, als die Ehrenamtlichen des Gartenbauvereins sich an die Arbeit machten. In aller Früh rückten sie aus, um auf der neuen Baumbestattungsfläche des Hallbergmooser Friedhofs Bäume zu pflanzen. Vier Amber-Bäume und eine Stileiche setzten die zwölf Ehrenamtlichen in zweieinhalb Stunden ein. Die Stileiche ist ein Geschenk des Vereins, das man zum 40.

Vereinsjubiläums vor drei Jahren stiftete. Die Sorte wurde ausgewählt, weil es so gut zum Ortswappen passt. Die Amberbäume, so erläuterte der Ehrenvorsitzende Günther Frombeck, eignen sich besonders für Baumbestattungsareale. Und sind, wie Vorsitzende Sabine Brügel ergänzt, wegen der jahreszeitlich wechselnden Färbung der Blätter auch schön anzuschauen.

Eine Rundbank soll demnächst errichtet werden

Einen Amberbaum stifteten die örtlichen Jungbauern, einen zweiten das Ehepaar Claudia und Josef Lang. An der Stileiche im Zentrum des Areals wird demnächst noch eine Rundbank installiert. Dort können Angehörige ihrer Verstorbenen gedenken. In unmittelbarer Nähe werden noch Steinstelen aufgestellt, wo Namensplättchen an die Toten erinnern.

Die Urnen selbst werden im Wurzelbereich der Bäume in der Grünfläche ohne namentlichen Hinweis auf die verstorbene Person eingelassen. Der Hallbergmooser Gartenbauverein führte die Arbeiten in enger Abstimmung mit der Gemeinde durch. Ein Mitarbeiter des Bauhofs unterstützte sie dabei. (Eva Oestereich)