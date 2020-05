Das Ziel: 65 000 Quadratmeter Blumenwiese

Das Einmaleins der Artenvielfalt wird jetzt auf Äckern praktiziert: Für jeden privat angesäten Quadratmeter Blumenwiese sät die Initiative „Hallbergmoos und Goldach blüht“ fünf zusätzlich an. 65 000 Quadratmeter sollen es am Ende sein.

Hallbergmoos – Die Idee für diese Rechnung beziehungsweise „Challenge“ entstand auf politischer Ebene, als man im vergangenen Jahr das Blühflächenkonzept verabschiedete. Nun legen die Bauern los: Das Saatgut spendiert die Gemeinde. Bürgermeister Harald Reents und die beiden zuständigen Referenten, Tanja Knieler (Umwelt und Gesundheit) und Markus Loibl (Landwirtschaft), lieferten es persönlich ab: Als „Paradebeispiel für kooperativen Umweltschutz“ lobte Knieler die Initiative. Landwirtschaftsreferent Loibl unterstrich: „Da können die Bürger sehen, was die Landwirtschaft für uns tut. Jeder stellt seine Flächen zur Verfügung.

„Hallbergmoos und Goldach blüht“-Sprecher Markus Kreilinger skizzierte die Zielsetzungen des freiwilligen Zusammenschlusses von etwa 30 örtlichen Landwirten: Man will auf das Engagement der Bauern für den Artenschutz aufmerksam machen, ein falsches Bild in der Öffentlichkeit geraderücken, Bürger zum Dialog und zur Nachahmung aufrufen. Er selbst wird für einige seiner Kollegen die Arbeit übernehmen. Was er fürs „Lohnsäen“ – den Einsatz seiner Zeit, Arbeitskraft, Sprit und Gerät – von den Landwirten bekommt, fließt in ein wohltätiges Projekt. „Es verdient Anerkennung wie insektenfreundlich unsere Landwirte agieren“, unterstrich der Bürgermeister. Durch die Corona-Krise sei bei Verbrauchern das Bewusstsein und die Anerkennung für die Produzenten regionaler, landwirtschaftliche Produkte gestiegen. „Das merken wir vermehrt auch in den Kundengesprächen auf den Märkten“, bestätigt Kreilinger.

Kreilinger: „Die Vögel raufen sich förmlich um die Nistkästen“

Nicht nur der Lebensraum und Nahrung von Insekten liegt den Landwirten am Herzen: Im Vorjahr haben sie reihenweise Vogelhäuschen installiert. „Wir haben so viele Schwalben wie noch nie. Die Vögel raufen sich förmlich um die Nistkästen“, schildert Kreilinger seine Beobachtungen. Die Corona-bedingten Verkehrsrückgänge auf der Straße und in der Luft hätten positive Effekte auf die Artenvielfalt. Es gebe deutlich mehr Insekten und Vögel.

Heuer widmen sich die Bauern einem neuen Projekt: Man wird Igelhäuser und Insektenhotels aufstellen. „Wir sind schon fleißig am Bauen“, berichtet Kreilinger. An Spaziergänger und Radfahrer, die in Corona-Zeiten vermehrt in der Natur unterwegs sind, wandten sich die Bauern mit einem dringenden Appell: Man möge, so die dringende Bitte, zum Schutz von Lebensmitteln und heimischen Tierwelt doch bitte Hunde nicht frei über die Felder laufen lassen. Besonders gefährdet seien Hasen und Rehkitzen: „Wenn da ein Hund hinrumpelt und seinen Geruch hinterlässt, wird das Jungtier von der Mutter nicht mehr angenommen.“ Eva Oestereich