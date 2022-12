Bayerns bester cremiger Sommerhonig: Hallbergmooser holt zum dritten Mal den Sieg

Mit einer Urkunde und einem gravierten Stockmeißel zeichneten die Bayerische Honigkönigin Victoria Seeburger (l.) und Honigprinzessin Linda Jakob Bruno Willing aus. © Brosch

Zum dritten Mal geht der Titel „Bester Honig Bayerns“ nach Hallbergmoos - zu Imker Bruno Willing.

Hallbergmoos – Bruno Willing (59) aus Hallbergmoos ist seit neun Jahren Imker. Im Rahmen des 8. Bayerischen Honigfests in Triesdorf wurde kürzlich sein cremig gerührter Sommertrachthonig mit dem Titel „Bester Honig Bayerns“ vom Landesverband Bayrischer Imker ausgezeichnet. Für Bioland-Imker Willing ist das bereits die dritte Auszeichnung bei dem Wettbewerb. Von der Bayerischen Honigkönigin Victoria Seeburger und der Bayerischen Honigprinzessin Linda Jakob wurde ihm dafür neben der Urkunde ein gravierter Stockmeißel überreicht.

Zur Teilnahme eingereichte Spitzenhonige von 265 Imkerinnen und Imkern aus ganz Bayern wurden aufwändig durch Honigsachverständige nach den Kriterien des Deutschen Imkerbundes bewertet. Hierbei werden neben dem Zustand des Honigs auch Sauberkeit, Geruch, Geschmack und Aufmachung geprüft sowie die Inhaltsstoffe im Labor analysiert. Bester Honig Bayerns kann nur ein enzymreicher und rückstandsfreier Honig werden.

„Honig darf keinesfalls aus dem Glas laufen“

Der cremige Honig muss zartschmelzend und ohne Kristalle sein. „Der Honig darf keinesfalls aus dem Glas laufen und auch nicht zu fest sein. Wenn man mit dem Löffel etwas entnimmt, darf sich das entstandene Loch nicht wieder schließen“, sagt Willing. Damit der Honig schön cremig wird, muss man zum Rühren genau den richtigen Zeitpunkt nach der Ernte erwischen. Genau dann, wenn der Honig so langsam beginnt zu kristallisieren. „Und dann muss der Honig über mehrere Wochen hinweg täglich zwei bis drei Mal ausgiebig gerührt werden.“

Für seinen Siegeshonig, einen cremig gerührten Spättrachthonig, sammelten die Bienen den Nektar vor allem in Kleingärten mit Obstbäumen und an Lindenbäumen. Willing mischte dann geeignete Honige aus München und Hallbergmoos.

Bruno Willing ist Mitglied im Bienenzuchtverein Massenhausen (Gemeinde Neufahrn). Seine 65 Völker stehen in und um Hallbergmoos und Freising, sowie im Rahmen der von ihm angebotenen Bienenpatenschaften für Unternehmen auch auf deren Freigelände und Dächern in München und Umgebung.

Seit diesem Jahr ist er zertifizierter Bio-Imker aus Überzeugung und imkert nach den strengen Richtlinien von Bioland. Zum Beispiel darf kein Kunststoff in den „Beuten“, also der Bienen-Heimat, verwendet werden. Zudem müssen die Bienen zu einem großen Teil auf eigenem Honig überwintern. Er sagt: „Die Betriebsweise erfordert zwar eine Menge Mehraufwand, aber die Auszeichnung zeigt mir, den Bienen und meinen Kunden, dass sich der Aufwand lohnt.“

Bert Brosch

