„Wir ziehen das jetzt durch“ - auch, wenn die Sonne fehlt

Feiner Sand, coole Beachboys und -girls, eine Strandbar: Man muss nicht in den Flieger steigen, um Urlaubsatmosphäre zu genießen. Beim Beachvolleyball-Turnier im Sportpark gab’s das alles vor Ort. Nur eins fehlte: Sonnenschein.

Hallbergmoos –„Wir ziehen das jetzt durch“, gab sich Damian Edfelder wild entschlossen. Zwei Mal hatte die Junge Union ihr Turnier schon absagen müssen. Für die achte Auflage des Beachvolleyball-Turniers am vergangenen Samstag waren die Wetterprognosen auch eher durchwachsen. Die JUler ließen sich davon nicht schrecken. Mit einer gehörigen Portion Zweckoptimismus waren sie am Morgen vor Ort, mussten allerdings beim Aufbau von Pavillons und Bar noch einige Regenschauer „aussitzen“. Gegen Mittag riss dann tatsächlich der Himmel auf und die Sandballspiele konnten beginnen. Sechs Freizeit-Teams waren am Start, hinter den Teamnamen wie „Nimm du I hobn sicher“, „Make Ismaning Great Again“ und „Fun-Tastics“ versteckten sich beispielsweise die Narrhalla oder auch Mitglieder der JU Ismaning. Auch Bezirksrat Simon Schindlmayr wühlte sich durch den Sand. Genauso wie Edfelder, der sich in seine feschen weiß-blauen Rauten-Shorts geworfen hatte. Der Spaß am Sport und Miteinander stand dabei im Vordergrund, es gab aber durchaus anspruchsvolle Ballwechsel zu sehen.

Kollegen aus Ismaning setzten sich durch

Am Ende und nach einer kurzen Regenunterbrechung setzten sich die Ismaninger JUler durch, Platz zwei und drei gingen an die Faschingsgesellschaft, deren Teams man mit Hallbergmooser JU’lern aufgefüllt hatte. Den Trostpreis für den Letztplatzierten, einen Kasten Bier, sicherten sich die Fun-Tastics. Eva Oestereich