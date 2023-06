Unbekannter fährt in Hallbergmoos radelnden Bub (7) um und flüchtet

Anwohner verständigten die Rettungsleitstelle. Die Polizei sucht nun nach dem geflüchteten Unfallfahrer. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Unbekannter hat in Hallbergmoos einen Bub angefahren und dann Fahrerflucht begangen. Zum Glück haben Anwohner aufgepasst.

Freising - Wie die Polizei mitteilt, war der Siebenjährige in Hallbergmoos auf dem Fußweg an der Theresienstraße Richtung Flughafen unterwegs, als ein Unbekannter ihm mit seinem Auto entgegenkam und rechts abbiegen wollte. Dabei übersah er den Buben. Aufgrund der Kollision stürzte der Bub vom Radl und verletzte sich leicht. Die Polizei Neufahrn berichtete, dass der Siebenjährige im Anschluss an den Unfall von „Schmerzen im Handgelenk“ sprach.

Anwohner verständigten die Rettungsleitstelle und notierten das Kennzeichen. Weitere Hinweise zum unbekannten Fahrzeugführer erbittet die Polizeiinspektion Neufahrn unter Tel. (0 81 65) 9 51 00. (ft)

