Hallbergmoos ist gut aufgestellt - Eine eigene Realschule steht auf der Wunschliste

Nur wenige Besucher waren zur Bürgerversammlung in den Gemeindesaal gekommen – einige Bürger nutzten das Angebot des Livestreams. © Oestereich

Corona hat die Gemeindeentwicklung nicht gebremst: Die kleine Corona-Delle des Vorjahres ist ausgebügelt. Hallbergmoos wächst wieder und hat viele Pläne.

Hallbergmoos – Wo die Reise hingeht, zeigte der Hallbergmooser Bürgermeister Josef Niedermair nun in der Bürgerversammlung auf. Den gut zweistündigen Informationsmarathon begann er mit einem Fazit: „Die Leut’ sind zufrieden, sonst wären mehr da.“ Die Reihen im Gemeindesaal waren spärlich besetzt, überwiegend von Gemeindebeschäftigten und -räten. Ein Umstand, der wohl dem hochsommerlichen Wetter geschuldet war – und der Möglichkeit, die Versammlung per Livestream zu verfolgen.

Personalnot bei den Kinderbetreuungsangeboten

Eine „echte Hausnummer“ ist laut Niedermair das Kinderbetreuungsangebot: Gut 1000 Plätze gibt es von der Krippe bis zum Hort. Allerdings schlägt – wie auch in anderen öffentlichen Bereichen – der Fachkräftemangel massiv durch. Gruppen können deshalb nicht zur Gänze belegt werden. Trotz vieler Anreize für Arbeitnehmer, so Niedermair, habe man mit Personalnot zu kämpfen – im Bauamt genauso wie in Kitas.

„Schulschafe“ sollen an der Grundschule grasen

Von 1079 Kindern im Schulalter besuchen 214 die Mittelschule und 400 Kinder weiterführende Schulen außerhalb des Orts. Weil es so viele Schulpendler gibt, formulierte der Bürgermeister den Wunsch nach einer Realschule für Hallbergmoos. Die Grundschule besuchen 464 Mädchen und Buben. Im Herbst, wenn 118 neue Erstklässler eingeschult werden, ist der Erweiterungsbau bezugsfertig. Auf einer Wiese dort werden, wie der Bürgermeister am Rande erwähnte, dann auch „Schulschafe“ grasen: „Die sind für pädagogische Zwecke hervorragend, hat man mir gesagt“, berichtete Niedermair. Der Standort für eine zweite Grundschule in Goldach – weil dort hauptsächlich Gemeindewachstum stattfindet – steht auch schon fest.

Zufrieden mit der Bilanz ist Bürgermeister Josef Niedermair. © Oestereich

Investieren statt Strafzinsen zahlen

Dass sich die Kommune viele Investitionen – etwa für freiwillige Leistungen wie den Badeweiher, Sportflächen oder Vereine – leisten kann, hob der Bürgermeister explizit hervor: 60 Millionen Euro habe man auf der hohen Kante und heuer voraussichtlich 37 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen. Angesichts von Strafzinsen bei der Bank seien Investitionen die bessere Geldanlage.

Knapp 24 Millionen Euro fließen 2022 in Grundstückskäufe, unter anderem für eine Gewerbegebietserweiterung (9 Millionen Euro). Für den kommunalen Wohnungsbau in der Predazzoallee, der Anfang 2023 starten soll, plant man knapp neun Millionen Euro ein. Noch ein gutes Stück entfernt ist man mangels personeller Kapazitäten von der Realisierung des geplanten Mehrgenerationen-Hauses am Tassiloweg mit 80 Wohnungen (rund 27 Millionen Euro).

„Unverschämte Preise“ für die Stellplätze

Die Ausschreibung für die neue Goldacher Feuerwache (zirka sieben Millionen Euro) ist für diesen Herbst anvisiert. Der Ausbau der Hallbergmooser Wache gestalte sich indes laut Niedermair „a bissl schwieriger“, weil die katholische Kirche in München „unverschämte Preise“ für die benötigten Stellplätze aufgerufen habe. Es werde nun nachverhandelt. Auch beim Badeweiher sei „Zug drin“ und die Feinabstimmung in vollem Gange. Die Verlängerung der Predazzoallee (inklusive Kreisverkehr an der Maximilianstraße) werde, so Niedermairs Hoffnung, „noch während meiner Vertragslaufzeit“ beginnen.

Gut sei die Stimmung und Nachfrage im Munich Airport Business Park, wo 263 Unternehmen einen beträchtlichen Teil des Gewerbesteuereinkommens generieren. Dort etabliere sich, so Niedermair, ein Biotech-Standort. Nicht weit davon wird das Work-Life-Quartier mit der Surftown gebaut. Und, wenn es nach der Kommune geht, mit einem 37 Hektar großen Solarpark ein weiteres Vorzeigeprojekt. Niedermair warb ausdrücklich dafür: „Die beste Energie ist diejenige, die wir selbst erzeugen. Dann kann uns keiner den Gashahn zudrehen.“ Darüber muss der Kreistag aber entscheiden.

Hallbergmoos in Zahlen

200 Neubürger gewinnt die Kommune jährlich dazu, 11 421 Einwohner sind es aktuell (Stand: 31. Dezember 2021). Der sprunghafte Anstieg im April 2022 (+200) ist dem Ukraine-Krieg geschuldet. Viele Flüchtlinge kamen privat im Ort unter.

Minimal angestiegen ist der Altersdurchschnitt: von 38,9 auf 39,0. Die größte Bevölkerungsgruppe sind die 41- bis 65-Jährigen mit 37,6 Prozent, 34,1 Prozent sind zwischen 17 und 40 Jahre alt und gut elf Prozent sind über 65 Jahre. 77 Prozent der Hallbergmooser haben die deutsche Staatsangehörigkeit, 23 Prozent (2590 Personen) sind Ausländer aus insgesamt 94 Nationen. Am stärksten vertreten sind Rumänen (398), gefolgt von Türken (276) und Kroaten (244). „Hallbergmoos ist sehr bunt. Da kann jeder von jedem lernen“, so Niedermair.

Eva Oestereich

