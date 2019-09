Räte sprechen sich gegen Fünf-Hektar-Regelung aus

In Hallbergmoos wird rege gebaut. Dabei will sich die Kommune nicht einschränken lassen. Deshalb lehnte der Gemeinderat nun den von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) vorgelegten Entwurf zur Novellierung des Landesplanungsgesetzes ab.

Hallbergmoos –Die Gemeinde verweist in ihrer Stellungnahme auf ihre Planungshoheit – so wie viele andere Städte und Kommunen in Bayern. Vor allem stößt man sich auch in Hallbergmoos an der festgesetzten Richtgröße für den Flächenverbrauch von fünf Hektar am Tag, der bis zum Jahr 2030 angestrebt wird. Wie auch der Bayerische Städtetag, dessen Stellungnahme sich Hallbergmoos anschloss, lehnt der Gemeinderat mehrheitlich (11:2) diese Obergrenze ab.

Rathauschef Reents kritisiert „starre Regelung“

Weil sich damit, wie in der Debatte argumentiert wurde, kommunale Pflichtaufgaben wie die Schaffung von Kindergärten, Schulen, Arbeitsplätzen, Erholungsflächen und bezahlbarem Wohnraum nur erschwert oder zeitverzögert erfüllen ließen. „Eine solche starre Regelung schränkt uns zu sehr ein“, betonte Bürgermeister Harald Reents (CSU).

Konkret von der Neuregelung betroffen sind, wie die Verwaltung aufzeigte, die Wohnraumentwicklung im Lindenweg-West, der neue Schulstandort, die Gewerbegebietserweiterung in der Dornierstraße-West, die Erweiterung des Sport- und Freizeitparks sowie der Bau der neuen Feuerwehrhäuser. Wie der Bürgermeister erachtet auch der Rat mehrheitlich die im Räumlichen Leitbild und Gemeindeentwicklungsprogramm enthaltene Selbstverpflichtung zum nachhaltigen, flächensparenden Bauen als ausreichend.

Wäger hätte gerne mehr über das Thema geredet

Robert Wäger (Grüne) war allerdings der Ansicht, dass eine solche Selbstverpflichtungserklärung „nach Gutdünken missachtet“ werde: „Das funktioniert nicht.“ Überhaupt hätte er gerne mehr Zeit gehabt, das Thema zu diskutieren. Heinrich Lemer (FW) hielt dem entgegen, dass man ja nicht mit einer „Zuzugssperre“ reagieren könne. Wohn- und Gewerbegebietsausweisungen per Gesetz regulieren zu wollen, sah er als nicht zielführend an. „Wir sind sowieso auf dem richtigen Weg.“ Auch Konrad Friedrich (SPD) störte sich an der „rigiden Regelung“ und staatlichen Einflussnahme auf die kommunale Selbstverwaltung. Befürwortet hat der Rat indes, dass im neuen LEP die Lockerungen des Anbindegebots von 2018 wieder rückgängig gemacht werden. Das Gebot schreibt vor, dass neue Gewerbegebiete an Siedlungen „angedockt“ werden müssen und nicht „auf der grünen Wiese“ entstehen. EVA OESTEREICH