Neue Musikschulleiterin vorgestellt: „Das ist jetzt ganz viel Einfädelarbeit“

Cornelia Fischer gibt künftig den Takt bei der neuen Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn an. Nun wurde die neue Schulleiterin ganz offiziell vorgestellt. Sie steckt mitten in den Vorbereitungen für den Unterrichtsstart im September.

Hallbergmoos – Kündigungen für die Vhs-Musikabteilung rausschicken, Anmeldungen für die Musikschule sortieren, die Verträge mit Lehrern vorbereiten, den Unterricht organisieren: Die neue Musikschulleiterin hat im Moment alle Hände voll zu tun. „Es geht Schlag auf Schlag“, konstatierte Bürgermeister Harald Reents, der zusammen mit seinem Neufahrner Amtskollegen Franz Heilmeier die Spitze des Trägervereins bildet und nun die neue Schulleiterin in ihrem Büro am Hallbergmooser Rathausplatz der Presse präsentierte.

Knowhow und Erfahrung bringt die 37-jährige promovierte Musikwissenschaftlerin und -pädagogin mit: Seit 2009 ist sie administrative Leiterin der Vhs-Musikabteilung, die nun in der Musikschule aufgeht: Etwa 20 Lehrer kann Fischer „mitnehmen“, zwei arbeiten Vollzeit, alle anderen Teilzeit. Auch neue Bewerbungen seien eingegangen, so Fischer.

In Hallbergmoos kann man auf ein bewährtes System und vorhandene Strukturen zurückgreifen, Neufahrn hat das noch nicht. „Das ist jetzt ganz viel Einfädelarbeit“, unterstrich Heilmeier. Ziel sei es, hochqualifizierten Musikunterricht für und in beiden Gemeinden mit 33 000 Menschen anzubieten. Das Ziel, in so kurzer Zeit die Musikschule zu installieren, sei ehrgeizig, aber es laufe alles hervorragend, ließ Reents zum aktuellen Stand verlauten. Das „sehr flotte und gute Zusammenwirken“ der Verantwortlichen beider Kommunen lobte auch Heilmeier. Im März gaben die Gemeinderäte der Kommunen grünes Licht für das gemeinsame Projekt, im Mai war die Gründungsversammlung des kommunalen Trägervereins. Im September ist Unterrichtsstart.

Ein „Instrumenten-Karussell“ zum Ausprobieren

Großes Lob zollten beide Bürgermeister der „höchstkompetenten“ neuen Schulleiterin, die sich in den strukturellen Aufbau so richtig reinhängt. Neben einem breiten Spektrum an Instrumental- und Vokalunterricht „auf höchstem Niveau“, zeichnet sich die Musikschule, so Heilmeier, durch ihr „hervorragendes musikpädagogisches Konzept“ aus. Es gibt Unterricht für Blas- und Streichinstrumente, Klavier, Akkordeon, Gitarre (auch Workshops und Crashkurse), Schlagzeug, Ensembles und Orchester, Talent- und Begabtenförderung. Man will in Krippen- und Kindergärten gehen, um schon die Kleinsten für Musik zu begeistern, etwa für die musikalische Früherziehung (für Kinder ab eineinhalb Jahren), Eltern-Kind-Kurse oder ein „Instrumenten-Karussell“ zum Ausprobieren.

Zunächst einmal wird die Musik überwiegend in Hallbergmoos spielen: Denn hier verfügt man schon über Räumlichkeiten im Alten Rathaus, im Lindbergh-Center (MABP), im NBH-Haus und im alten Bauhof, wo der Schlagzeugunterricht stattfindet. Dieser Umstand ließ Heilmeier schmunzeln: „Auf diese Idee sind wir noch nicht gekommen.“ Zunächst hat man aber Räume in der Grundschule im Auge, vielleicht auch die Mittelschule: „Das erste Jahr ist noch ein bisschen ein Versuchsjahr.“

Anmeldeschluss ist am 15. Juli

Das Anmeldeverfahren läuft bereits. Anmeldschluss für das Schuljahr 2019/2020 ist am 15. Juli, man kann aber auch im Laufe des Unterrichtsjahres einsteigen – sofern es freie Plätze gibt. An den Gebühren ändert sich nichts. Sie werden, weil nun auf ein ganzes Schuljahr gerechnet wird, sogar etwas günstiger ausfallen: Musikschüler aus Hallbergmoos und Neufahrn zahlen 84 Euro für Einzelunterricht á 45 Minuten monatlich, Auswärtige etwa 130 Euro. Weil, so die Erklärung für den Externen-Zuschlag, die beiden Kommunen die Musikschule ja enorm bezuschussen. Anmeldeformulare, Informationen zu Unterricht und Entgelten gibt’s auf der Homepage der Musikschule unter www.musikschule-hn.de. Eva Oestereich