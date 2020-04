Einigkeit-Rat Reiland fordert: Wege im Sport- und Freizeitpark wieder freigeben

Corona-bedingt ist auch der Sport- und Freizeitpark Hallbergmoos komplett gesperrt. Dagegen regt sich nun Widerstand: Gemeinderat Wolfgang Reiland (Einigkeit) fordert in einem aktuellen Antrag, die Wege des Parks für die Allgemeinheit zu öffnen.

Hallbergmoos – Die Gemeinde hat im Zuge der von der Bayerischen Staatsregierung verordneten Infektionsschutzmaßnahmen vor vier Wochen den Sport- und Freizeitpark komplett abgeriegelt. Die Hallen des Sportforums, die Stock- und Bogenschützenanlagen genauso wie Tennisplätze, Beachvolleyball-Felder, Fitnessparcours und Spielplätze im Freien. Weil der Park großräumig abgesperrt wurde, kann man auch Erholungsflächen, Wiesen und Fußwege nicht betreten. Das moniert Reiland nun in seinem Antrag, den er in der kommenden Sitzung des Ferienausschusses am 28. April auf den Tisch bringt: „Ich kann nicht nachvollziehen, dass die im Sport- und Freizeitpark vorhandenen Wege von unseren Bürgerinnen und Bürgern zum Spazierengehen nicht genutzt werden dürfen. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass der Bayerische Innenminister in seinen täglichen Rundschreiben schon öfter darauf hingewiesen hat, wie wichtig Sport und Bewegung an der frischen Luft in der Corona-Zeit sind“, argumentiert der Gemeinderat.

Zwar sei, wie Reiland weiß, laut Infektionsschutz-Verordnung der Betrieb sämtlicher Einrichtungen untersagt, die der Freizeitgestaltung dienen. Hierzu zählen insbesondere Sauna- und Badeanstalten, Kinos, Tagungs- und Veranstaltungsräume, Clubs, Spielhallen, Vereinsräume, Sporthallen, Sport- und Spielplätze, Fitnessstudios, Wellnesszentren und einiges mehr. Aber: „Sinn und Zweck der Verordnung ist es meines Erachtens nicht, die Wege in einem Sport- und Freizeitpark zu sperren, damit der Allgemeinheit zu entziehen und diese nicht mehr zugänglich zu machen. Wäre dies so, dann hätte der Verordnungsgeber auch die Benutzung öffentlicher Parks und Grundlagen untersagt.“ Dies sei aber gerade nicht der Fall.

Sport- und Freizeitpark ermögliche „die nötige Bewegung im regionalen Umfeld seiner eigenen Wohnung“

Aus Reilands Sicht würde es reichen, Hinweisschilder aufzustellen, die auf die Einhaltung des Mindestabstandes hinweisen. Er untermauert seine Forderung nach der teilweisen Parköffnung mit dem Hinweis, dass man nach dem Willen der Staatsregierung ja möglichst seine Freizeit nicht in den touristischen Zentren Bayerns verbringen sollte, sondern sich die nötige Bewegung im regionalen Umfeld seiner eigenen Wohnung verschafft.

Auf politischer Ebene darf Reiland mit Unterstützung rechnen: Heinrich Lemer (FW) hatte die Sperrung in der jüngsten Ratsdebatte bereits infrage gestellt. Auch die Grünen unterstützen, so Sprecher Robert Wäger, Reilands Forderung nach der Park-Öffnung.Eva Oestereich