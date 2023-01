Betrunkene Jugendliche drehten durch: Goldacher Silvesternacht hat ein Nachspiel

Von Jugendlichen behindert wurden die Feuerwehren Goldach und Hallbergmoos beim Silvester-Einsatz. © FFW Goldach

Was sich in der Goldacher Silvesternacht zugetragen hat, lässt Bürgermeister Josef Niedermair immer noch den Kopf schütteln. Auf die Täter kommt nun einiges zu.

Goldach – Neufahrns Polizei-Chef Michael Ertl und die Goldacher FFW-Kommandanten Stephan Zobel und Michael Rothkopf haben dem Hallbergmooser Rathauschef jüngst von schlimmen Szenen berichtet. „Das ist auf keinen Fall tolerierbar und wird Konsequenzen nach sich ziehen“, unterstrich der Bürgermeister in der jüngsten Ratssitzung.

Feuerwerkskörper hatten eine 30 Meter lange Hecke und einen Baum in Brand gesetzt

Das neue Jahr war gerade mal zehn Minuten alt, als die Feuerwehr zu einem Einsatz ‚Am Bach“ gerufen wurde: Eine 30 Meter lange Hecke und ein Baum waren, so heißt es im Feuerwehrbericht, durch den „unsachgemäßen Gebrauch“ von Feuerwerkskörpern in Brand geraten. Dank des Eingreifens der Floriansjünger aus Goldach und Hallbergmoos konnte das Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus gerade noch verhindert werden.

Aber: „Die Einsatzkräfte wurden von alkoholisierten Jugendlichen behindert, es wurde weiter geböllert, es hallten Rufe ‚Hallberg brennt’ durch die Nacht“, schilderte der Bürgermeister die Situation wie sie ihm von Polizei und Feuerwehrführung dargelegt worden war. Die eingetroffene Polizeistreife habe drei Wägen nachalarmieren müssen. Erst mit einer hinzugezogene Hundestaffel habe man die Situation in den Griff bekommen. Einem Bürger, so der Gemeindechef weiter, seien Schläge ins Gesicht versetzt worden. Der Betroffene habe einen Kieferbruch erlitten und musste zur chirurgischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. „Das Ganze ist nun ein Fall für die Staatsanwaltschaft“, so Niedermair. Laut Feuerwehr soll es noch vor Ort zu einer Verhaftung gekommen sein.

Kein Vergleich mit Berlin - „aber das sind verantwortungslose Egoisten“

„Ich will’s nicht mit Berlin vergleichen. Aber das sind verantwortungslose Egoisten.“ Auch die Gemeinde werde, wenn der Fall strafrechtlich abgeschlossen ist, Bußgelder verhängen. Dies kündigte der Bürgermeister an. „Und die werden so drastisch wie möglich sein.“ Die Bevölkerung rief das Gemeindeoberhaupt zu besonnener Zivilcourage auf. Zugleich appellierte er, den Einsatzkräften den Weg und den Rücken freizuhalten. In der Silvesternacht hätten sich die Feuerwehren mühsam den Weg durch die von Feuerwerksbatterien versperrten Straßen bahnen müssen. „Es ist wichtig, dass die Retter schnell durchkommen. Jede Minute ist entscheidend.“

Eva Oestereich

