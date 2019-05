Gemeinderäte legen sich fest: Kein Aufzug an der Mariengrotte

Klar ist: Die St.Theresia-Kirche braucht einen barrierefreien Zugang. Über das „Wie“ sind sich Gemeinde und Ordinariat aber noch nicht einig.

Hallbergmoos – Seit Jahren bemüht sich die Gemeinde Hallbergmoos um einen barrierefreien Zugang zur Kirche St. Theresia – bisher ohne Erfolg. Nun will Gemeinderat Karl-Heinz Zenker (parteilos) endlich Nägel mit Köpfen machen: Er bat das Ratsgremium um die Zusage eines Zuschusses von 20 000 Euro für den Einbau eines Hublifts. Ein schwieriges Unterfangen.

Laut Zenker würde ein Hublift rund 10000 Euro kosten

Zenker hatte zwar schon ein Angebot eingeholt: Demnach würde es etwas über 10 000 Euro kosten, einen Hublift am nördlichen Eingang des Gotteshauses anzubringen. Doch so einfach ist es nicht: Denn Eigentümerin ist die Kirche, zuständig somit das Erzbischöfliche Ordinariat. Das müsste gemäß den kommunalen Richtlinien einen Zuschussantrag stellen. Abgesehen davon gehen die Vorstellungen über einen barrierefreien Zugang weit auseinander: Die Gemeinde möchte am liebsten einen Hublift an der Nordseite der Kirche anbringen. Das Ordinariat, so der Wissenstand von Zenker, plant einen Aufzug an der Stelle der Mariengrotte – und dafür einen „Durchbruch“ an der Nordfassade des Gotteshauses.

Hauptsache kein „Durchbruch“

„Da haben wir wenig Karten im Spiel“, betonte Bürgermeister Harald Reents (CSU). „Der Gemeinderat sollte darauf drängen, dass endlich was passiert und sich für einen Hublift und gegen einen Durchbruch aussprechen. Andernfalls gibt’s kein Geld“, forderte Zenker. „Dieses Signal haben wir schon hunderte Male gesendet“, so Reents. „Wir müssen erst einmal herausfinden, welche Pläne das Ordinariat tatsächlich verfolgt“, betonte Konrad Friedrich (SPD).

Ähnlich wie der Referent für Senioren und Menschen mit Behinderung äußerten sich auch Heinrich Lemer (Freie Wähler) und Wolfgang Reiland (Einigkeit). Letztlich verständigten sich die Hallbergmooser Gemeinderäte mit großer Mehrheit auf den Wortlaut, dass das Ratsgremium den Einbau eines Aufzugs an der Stelle der Mariengrotte in St. Theresia nicht unterstützt. Über etwaige Zuschüsse wurde mit Karl-Heinz Zenkers Einverständnis nicht entschieden. Eva Oestereich