„Meilenstein mit Herz“: Landratsamt ermöglicht Blick hinter Kulissen der Hallbergmooser Flüchtlingsunterkunft

Teilen

Im Gespräch: (v. l.) Sandra Schulenberg (Landratsamt), Lehrerin Anastasiia Zenthofer, Tanja Knieler, Silvia Edfelder (Gemeinderat) sowie Minister Florian Herrmann. © Oestereich

Nach zehnwöchigem Umbau eröffnet der Landkreis im Mai im MABP Hallbergmoos eine Unterkunft für bis 249 Geflüchtete. Jetzt wurden den Bürgern die Türen geöffnet.

Hallbergmoos - „Die neue Flüchtlingsunterkunft in Hallbergmoos ist ein echter Meilenstein mit Herz. Schutzsuchende, vor allem aus der Ukraine, werden in den großzügigen Räumlichkeiten ein Zuhause auf Zeit finden. Die neuen Kapazitäten werden sicherstellen, dass wir im Landkreis keine Turnhallen oder ähnliches für die Geflüchteten brauchen“, unterstrich Staatsminister Florian Herrmann. Er dankte nachdrücklich allen Beteiligten für ihr Engagement: „Es ist eine wirklich tolle Leistung vom Team des Landratsamts Freising und den vielen Hilfsorganisationen, die in nur zehn Wochen dieses erfolgreiche Großprojekt abgeschlossen haben.“

Landratsamt-Managerin Schulenberg ist stolz auf ihr „fantastisches Team“

Belegung, Betreuung und Krisenmanagement liegt in den Händen von Sandra Schulenberg (Leiterin des Asyl- und Flüchtlingsmanagements im Landratsamt) und ihren 25 Mitarbeitern. „Ich habe ein fantastisches Team, die mit viel Herzblut dabei sind“, so Schulenberg. Auch die Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen wie Johanniter, Caritas, Lebenshilfe, THW, BRK, Feuerwehren und dem Integrationsbeirat habe sich mehr als bewährt: „Es ist ein wunderbarer Nebeneffekt, dass man in Krisen enger zusammenrückt.“

Wie die Menschen in einer der modernsten Flüchtlingsunterkünfte des Kreises leben werden, zeigten die Mitarbeiter und die eingebundenen Hilfsorganisationen den Besuchern bei Rundgängen auf. Auch Polizeichef Michael Ertl und die Leitung der Security, die 24 Stunden täglich zwei Mitarbeiter im Haus hat, waren vor Ort.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Im Gebäude an der Ludwigstraße 55 gibt es 80 schlicht eingerichtete Zimmer mit Bett, Tisch und kleinem Spind, die auf vier Etagen und acht Blöcke verteilt sind: „Da kann man gut nach Nationalitäten trennen. Das ist wichtig für ein gutes Auskommen und Homogenität“, unterstrich Schulenberg. Es gibt acht Küchen mit 64 Herden, 24 Spülen, Mikrowellen, acht Waschmaschinen und Trockner, Sanitärräume. In zwei großen Begegnungsräumen sind Austausch, vielleicht auch Unterricht möglich. Für Kinder gibt es kleine Spielzimmer, wo Teddybären und Malbücher warten.

Ein herzliches Hallo in mehreren Sprachen: So sieht es in einem der Begegnungsräume der Unterkunft aus. © Oestereich

In jedem Zimmer steht ein energiesparender Kühlschrank. Die größeren Zimmer mit vier oder sechs Betten sind für Familien, die kleineren (ein oder zwei Betten) für ältere Menschen oder als Mutter-Kind-Zimmer gedacht. Es ist aber auch eine gemischte Belegung mit Einzelpersonen möglich. Die Ankömmlinge finden in den Zimmern „Starterkits“ mit Geschirr, Töpfen und dem Nötigsten. Der Zugang im Erdgeschoss ist barrierefrei.

Rund 3700 Geflüchtete sind derzeit im gesamten Landkreis registriert

Derzeit sind rund 3700 Geflüchtete im Landkreis registriert. In den Unterkünften des Kreises leben 2350 Personen, davon 535 aus der Ukraine. Viele ihrer Landsleute sind privat untergebracht. Alle zwei, drei Wochen kommen etwa 50 Personen dazu. Welche Nationalitäten in Hallbergmoos leben werden, weiß Schulenberg nicht vorherzusagen: „Grundsätzlich alle. Aktuell kommen vermehrt Menschen aus Afghanistan, Syrien, der Türkei und Schwarzafrika zu uns. Für Ukrainer gibt es eigene Unterkünfte im Landkreis. Sollten dort die Kapazitäten nicht ausreichen, werden sie auch in Hallbergmoos aufgenommen.“

Minister Herrmann forderte unterdessen eine gerechtere Lastenverteilung in der EU: „Auch das Thema Flüchtlingskosten ist schwierig: Bayern erstattet den Kommunen 100 Prozent, während der Bund bei seinem Anteil zaudert und die Länder im Regen stehen lässt.“

Eva Oestereich