Grünes Licht für neue Hallbergmooser Tennishalle: Wird schon im kommenden Winter aufgeschlagen?

In dem rot umrandeten Bereich wird die neue Hallbergmooser Tennishalle entstehen. © Foto/Grafik: Oestereich

Zwei Millionen Euro wird die neue Tennishalle im Hallbergmooser Sportpark kosten. Der VfB ist zwar Bauherr, nutzen dürfen die Halle aber nicht nur Mitglieder.

Hallbergmoos – Der Gemeinderat hat den Weg für den Bau einer Tennishalle mit drei Courts im Sport- und Freizeitpark geebnet: Bauherr ist der VfB Hallbergmoos-Goldach. Die Kommune überlässt dem Verein das Grundstück im Erbbaurecht. Den auf gut zwei Millionen Euro taxierten Bau bezuschusst die Kommune mit maximal 650 000 Euro und sichert das Vorhaben per Ausfallbürgschaft (eine Million) ab. Vom BLSV sollen 200 000 Euro fließen. Der VfB will schon im April den Bauantrag stellen. Wenn alles nach Plan verläuft, könnte die Halle schon in der kommenden Wintersaison bespielbar sein.

Mit dieser Entscheidung bekräftigt der Rat seine Zusage vom Juni 2021, das Vorhaben zu unterstützen: Die Kommune stellt das 2000 Quadratmeter große Grundstück im Erbbaurecht auf 50 Jahre zur Verfügung. Der jährliche Erbbauzins liegt bei 1,02 Euro pro Quadratmeter. Für den Kredit (eine Million Euro), den der Verein aufnimmt, gewährt die Kommune eine Ausfallbürgschaft.

Um ein zusätzliches Versorgungsgebäude kam man nicht herum

Die zunächst auf 450 000 Euro festgelegte Zuschusszusage hat das Gremium nun auf bis zu 650 000 Euro aufgestockt. Grund: Der VfB hat zwischenzeitlich die Planungen vorangetrieben. Dabei hat sich herausgestellt, dass man ein zusätzliches Versorgungsgebäude mit Umkleiden, Toiletten, Aufenthalts- und Technikraum braucht.

Alle Fraktionen begrüßten das Vorhaben

Die vom Verein berechneten Gesamtkosten belaufen sich aktuell auf gut zwei Millionen Euro. Gemäß den Zuschussrichtlinien fördert die Kommune die Errichtung von baulichen Anlagen und Sportplätzen mit höchstens 30 Prozent der Herstellungskosten. Stand heute wären das exakt 614 065 Euro. In der jüngsten Ratssitzung wurde das Vorhaben von allen Fraktionen begrüßt. Weil die Tennishalle, so Bürgermeister Josef Niedermair, den Sportpark abrundet und einen Mehrwert für den ganzen Ort darstellt. Die Halle mit einem sandähnlichem Bodenbelag steht jedem offen – auch Bürgern ohne Vereinsbindung, Berufstätigen des MABP oder Gästen.

Edfelder: „Kein Geschenk an die Tennisabteilung, sondern ein Projekt für alle Bürger“

„Aus Sicht der Gemeinde ist das eine sehr gute Investition in die Zukunft“, unterstrich der Bürgermeister. Der VfB kann sicher schneller und vielleicht auch günstiger als die Kommune bauen. Wenn’s optimal läuft, wäre die Halle schon diesen Winter bespielbar“, so Niedermair. „Da kann man nur zustimmen. Das Konzept ist schlüssig und gut. Man gewinnt sogar einen Tennisplatz dazu“, unterstrich Robert Wäger (Grüne). Damian Edfelder ist überzeugt: „Das ist kein Geschenk an die Tennisabteilung, sondern ein Projekt für alle Bürger.“

Aktuell ist der VfB ohne Winterquartier

Der VfB ist mit 2200 Mitgliedern (225 in der Tennisabteilung; Tendenz steigend) größter Verein des Orts. Derzeit sind zwölf Teams im Ligabetrieb gemeldet. Bis vor kurzem fand das Wintertraining noch im „Tenniscenter Eder“ (Birkenweg) statt. Nun ist die Halle aber so heruntergekommen, dass der Verein sie nicht mehr angemietet hat. 2021/22 wich man nach Neufahrn aus. Wegen fehlender Kapazitäten dort mussten allerdings viele Trainings ausfallen.

Eva Oestereich