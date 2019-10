Rauch und Rangierfehler in Hallbergmoos: Feuerwehren, Malteser und THW proben Ernstfall

Hallbergmoos – Bereits seit Jahren treffen sich die die Freiwilligen Feuerwehren Hallbergmoos und Goldach, der Malteser-Rettungsdienst München-Flughafen und das THW Freising zu einem gemeinsamen Übungstag. Ausrichter der diesjährigen Übung war die Freiwillige Feuerwehr Hallbergmoos.

+ Realistische Unfalldarstellung: Ein Pkw war in ein landwirtschaftliches Gespann gefahren. © Hennigs

Trotz angenehmen Herbsttemperaturen war Notfallsanitäterazubi Michael Aufhauser froh, am Übungsende seine Schutzausrüstung ablegen zu können: „Ich hätte nie gedacht, dass eine Übung so real sein kann“. Die Organisatoren der Feuerwehr Hallbergmoos um Martin Eichschmid stellten dies in zwei komplexen Szenarien eindrucksvoll unter Beweis: Ein landwirtschaftliches Gespann, welches mit mehreren hundert Litern Dieselkraftstoff beladen war, wurde in einen Verkehrsunfall verwickelt.