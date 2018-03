Ehepaar im eigenen Haus brutal überfallen: Drei junge Täter gefasst

Brutal überfallen wurde ein Ehepaar in Hallbergmoos. Ein Trio (13, 17 und 21 Jahre alt) überrumpelte den Hausbesitzer in seinem Haus an der Ludwigstraße.

Hallbergmoos - Mit vorgehaltenem Messer und Schraubenzieher bedrohten die Täter aus dem nahegelegenen Jugendwerk Birkeneck am Montagabend den Hausbesitzer (78) und seine Frau (68) und erbeuteten schließlich rund 700 Euro. Nach dem Überfall alarmierte der geschockte Rentner die Polizei. Und die Beamten hatten Erfolg: Sie nahmen das Tätertrio in der Nähe von Birkeneck fest.

Täter mit Sturmhauben und Tüchern maskiert

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen der Polizei besteht der dringende Verdacht, dass sich die drei Bewohner des Jugendwerks im Alter von 13, 17 und 21 Jahren verabredeten und dann am Haus des Hausbesitzers (78) klingelten. Mit Sturmhauben und Tüchern maskiert und mit einem Messer bewaffnet, stürmten sie ins Haus an der Ludwigstraße in Hallbergmoos, überrumpelten den Mann, so dass dieser mit dem Kopf gegen die Flurwand prallte. Dabei erlitt er eine Kopfplatzwunde und brach sich das Handgelenk. Mit dem vorgehaltenen Messer forderten die Täter Geld - auch von der 68-jährige Ehefrau des Rentners.

Trio erbeutet 700 Euro

Das Tätertrio erbeutete schließlich rund 700 Euro in Scheinen und Münzgeld und flüchtete damit aus dem Haus. Der Rentner alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Im Rahmen der eingeleiteten Sofortfahndung konnte eine Polizeistreife der PI Freising die Tatverdächtigen wenig später auf dem Weg zur Jugendeinrichtung festnehmen. Das Messer und die Beute wurden sichergestellt.

Das Amtsgericht Erding erließ Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut gegen die beiden 17- und 21-jährigen Beschuldigten Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubs. Der 13-Jährige ist noch nicht strafmündig.

Lesen Sie auch:

Auf dem Schulweg: Mann will drei Mädchen in Lieferwagen locken

Das ist gerade nochmal gut gegangen: Am Dienstagmorgen hat ein Mann in Asch versucht, drei Mädchen auf dem Schulweg in seinen Lieferwagen zu locken.

Rubriklistenbild: © dpa