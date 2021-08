Grünes Licht für Hallbergmooser Landwirtschaftskampagne - Übers Budget diskutieren die Räte aber noch

Mehr Marketing: Mit einer neuen Initiative will man in Hallbergmoos die regionale Landwirtschaft stärken. Symbolbild

25.000 Euro sind dem Gremium zu viel

Um die Bauern vor Ort zu stärken, setzt Hallbergmoos jetzt auf eine neue Marketingkampagne. Nur das Budget muss noch diskutiert werden.

Hallbergmoos – Die regionale Landwirtschaft zu stärken und ortsansässigen Produzenten für Verbraucher sichtbarer zu machen: Das ist das Ziel einer Marketingkampagne der Gemeinde Hallbergmoos. Der Gemeinderat hatte im März sein Plazet erteilt. Nun aber sorgte das Maßnahmepaket mit 25 000 Euro Kosten für lang anhaltende Diskussionen im Gemeinderat.

Kritik an „unverhältnismäßigem“ Budget

Tanja Knieler (Umweltreferentin, CSU) und Markus Loibl (Landwirtschaftsreferent, Einigkeit) haben die Initiative angestoßen – und sich mit Landwirten und der Wirtschaftsförderung der Gemeinde abgestimmt. Das von Alexander Mademann von der Gemeindeverwaltung vorgelegte Konzept sieht eine Infoflyeraktion, Plakate, Blogbeiträge und den Dreh eines Imagefilms vor. Alles in allem sind für die Jahre 2021 und 2022 rund 25 000 Euro veranschlagt.

„Das ist unverhältnismäßig. Mir erscheinen die Preise zu hoch“, monierte Robert Wäger (Grüne). Die Flyeraktion sei „absolut sinnvoll“, ein Imagefilm dagegen fragwürdig und die mit 7500 Euro angesetzten Kosten für Social-Media-Beiträge deutlich zu hoch. Das ließe sich einfacher und günstiger auf der Gemeindehomepage einrichten, so Wäger. Zumal, wie Christiane Oldenburg-Balden (SPD) im Verlauf der Diskussion zu bedenken gab, schon der Imagefilm der Kommune auf sehr überschaubares Interesse gestoßen sei. Er wurde gerade mal 76 Mal „geklickt“.

Klimaschutz und Regionalität wichtiger denn je

Wäger äußerte auch grundsätzliche Bedenken: „Wenn wir das für die Landwirtschaft machen, dürfen dann demnächst auch Hotels, Gaststätten und Handwerker kommen? Schaffen wir damit nicht einen Präzedenzfall?“ Auch Heinrich Lemer (FW) sah die Frage: „Warum privilegiert die Gemeinde Landwirte?“ als nicht beantwortet an. Mademann verwies indes auf einen „gewissen Anspruch an Professionalität“, die die 7500 Euro für Beiträge im Internet und sozialen Medien rechtfertigen würden. Es ginge, so sagte er, auch günstiger, „wenn man auf vorhandenes Material zurückgreife“.

Wäger schlug dagegen vor, dass sich Landwirte auf einem Wochenmarkt auf dem Rathausplatz präsentieren könnten. Eine Idee, die laut Bürgermeister Josef Niedermair (CSU) „Charme“ habe. Allerdings hätten die befragten örtlichen Landwirte daran kein Interesse. Viele von ihnen würden in München und größeren Städten ihre Produkte verkaufen. In Hallbergmoos rechneten sie mit zu wenig Umsatz.

Wägers Idee, den „Tourismus“ – sprich Einkaufsfahrten mit dem Auto von Hof zu Hof – zu fördern, stieß auf heftigen Widerspruch: Die meisten erledigten den Einkauf auf dem Bauernhof mit dem Radl, so Knieler. Für den Vorschlag sprach sich Christian Krätschmer (CSU) aus: Klimaschutz und Regionalität seien wichtiger denn je, und es sei besser, als „die Kartoffel aus Ägypten im Supermarkt zu kaufen“. Wenn man „System reinbringt“ und aufzeige, wo es Hofverkäufe oder landwirtschaftliche 24-Stunden-Läden gibt, sei das eine „Top-Sache“.

Rathauschef: Thema nicht „zerreden“

Rathauschef Niedermair warnte davor, das Thema „zu zerreden“. Ähnlich äußerte sich eine breite Mehrheit: „Wir haben eine brutale Vielfalt auf kleinem Raum, wie man sie selten findet“, sagte Landwirtschaftsreferent Loibl. Das wolle man darstellen und kanalisieren. Man müsse ja nicht das volle Budget ausschöpfen.

Thomas Henning hob hervor, dass die Kommune für Kultur, Sport und andere Branchen, etwa für den Wirtschaftssommer, viel mehr Geld ausgebe. Sie unterstütze Gewerbe und Handwerk über die Förderung der Werbegemeinschaft. Nicht übersehen werden dürfe, dass die Landwirtschaft auch Flora und Fauna pflege. „Wir sollten keine Neiddebatte hervorzaubern“, warnte Knieler. Dem schloss sich der Rat an: Bei nur einer Gegenstimme von Heinrich Lemer gab’s grünes Licht für die Kampagne. Über das Budget und Einsparmöglichkeiten wird aber noch einmal beraten.

Eva Oestereich

