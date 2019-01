Günstige Öffis: Hallbergmooser Grüne beantragen 1-Euro-Ticket zum Ausleihen

Die Hallbergmooser Grünen wollen das vom Freistaat geplante „1-Euro-Ticket“ möglichst schon jetzt einführen: Sie schlagen vor, dass die Gemeinde vier IsarCards erwirbt und für einen Euro pro Tag verleiht.

Hallbergmoos – Bus- und Bahnfahren für einen Euro pro Tag: In Bayerns Großstädten soll der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) günstiger werden. Diese Absichtserklärung hat CSU-Ministerpräsident Markus Söder formuliert. Bis 2030 sollen Jahreskarten in München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg und Würzburg 365 Euro im Jahr kosten. Die Hallbergmooser Grünen wollen das „1-Euro-Ticket“ möglichst schon jetzt einführen: In einem aktuellen Antrag schlagen sie vor, dass die Gemeinde Hallbergmoos vier IsarCards erwirbt und für einen Euro pro Tag an ihre Bürger verleiht.

Dabei macht man sich den Umstand zunutze, dass das Ticket nicht an eine Person gebunden, sondern frei übertragbar ist. „Wir sehen das Angebot, sich für einen Euro pro Tag im Gesamtnetz bewegen zu können, als einen Anreiz, den ÖPNV verstärkt zu nutzen, als Beitrag für ein gemeinsames Ziel, dass Bus- und Bahnfahren dramatisch günstiger werden muss und somit gerade der Nahverkehr deutlich attraktiver wird“, erläutern Sabina Brosch und Robert Wäger ihren Antrag, der demnächst dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt wird. Die zunehmende Verkehrsbelastung, so heißt es weiter, werde das „1-Euro-Ticket“ zwar nicht lösen können. Aber das Pilotprojekt sei ein Schritt, den Umstieg auf Bahn-, Bus- und Radverkehr zu forcieren und den Individualverkehr zu reduzieren.

Funktionieren soll das Ausleihsystem folgendermaßen: Vier Isarcards, die zur Nutzung der Verkehrsmittel im gesamten MVV-Netz berechtigt, sollen im Rathaus bereit liegen. Wer 50 Euro als Pfand hinterlegt und einen gültigen Ausweis vorlegt, kann für einen Euro am Tag und drei Euro pro Wochenende das Ticket nutzen. Zurückgeben muss man die Isarcard am Folgetag bis spätestens 8.30 Uhr im Bürgerbüro oder per Einwurf im Briefkasten. Wer das Ticket an einem bestimmten Tag braucht, kann es – mindestens 24 Stunden, maximal vier Wochen vorher – reservieren.

Über die Kosten haben sich die Grünen schon informiert: Der Erwerb von vier „IsarCard“-Jahrestickets koste die Gemeinde knapp 11 000 Euro. Entscheidet sich die Kommune eine Kombination aus IsarCard und IsarCard 9Uhr (jeweils zwei Stück) beliefen sich die Kosten im Jahr auf etwa 7 350 Euro. Eva Oestereich

