Tierischer Spaß zum Volksfest-Finale: Eselrennen begeistert über 800 Zuschauer

„An die Esel, fertig, los!“ hieß es wieder zum Endspurt der Hallberg-Wiesn. Ambitionierte Eseltreiber – vom Pfarrer über den 3. Bürgermeister bis hin zur Wiesn-Bedienung war alles dabei – holten aus sich und ihren vierbeinigen, mitunter störrischen Teamkollegen alles heraus. © Oestereich

Eine Rekord-Wiesn ist am Sonntag zu Ende gegangen: Nach zwei Jahren Pause stürmten die Besucher förmlich das Hallbergmooser Volksfest – und ließen das Festzelt beben.

Hallbergmoos – „Es war eine außergewöhnliche Wiesn. So etwas wird’s so schnell nicht wieder geben“, zog Festwirt Alexander Tremmel nun Bilanz. „Die Leit war’n feierwütig und wia aufzogn.“ Und trotzdem sei alles „super friedlich“ verlaufen. Mal abgesehen von einigen durchgetanzten Tischgarnituren.

2500 Plätze, das sind 600 Plätze mehr als gewohnt, gab’s im Festzelt und Biergarten. Und die waren an jedem Abend restlos besetzt. „Zruck zu dir“, „Tetrapack“ und „die Moosner“ heizten die Stimmung kräftig an. Viel junges Publikum, darunter einige, die zum ersten Mal Wiesn-Luft schnupperten, aus dem Ort und dem Umkreis. Am Samstagabend musste man, in Absprache mit der Polizei Neufahrn, einmal kurzfristig „zusperren“. Selbstredend brach das 31. Hallbergmooser Volksfest damit alle Rekorde: 30 Prozent mehr Bier wurde ausgeschenkt, mit 4000 verkauften Hendl fast doppelt so viel wie noch 2019. „Für unsere Küche war’s ein Spagat“, so der Festwirt. Dank flexibler regionaler Lieferanten war auch der Nachschub schnell vor Ort. Zufriedene, strahlende Gesichter auch bei den Schaustellern, Servicekräften und Bands, die nach zwei Jahren Pandemie zum ersten Mal wieder ran durften: „Die Leut sind sich in die Arme gefallen“, berichtete Tremmel.

Gedenken an den ehemaligen Bürgermeister Harald Reents

Es gab auch besinnliche Momente auf der Wiesn: 16 Monate nach dem Tod des ehemaligen Bürgermeisters Harald Reents wurde seiner bei einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt gedacht. „Hier war er dahoam“, erinnerte Pfarrer Thomas Gruber an Reents’ Leidenschaft für das Volksfest, seine Liebe zu Bayern, der Lebensart und der Musik. All das sei Ausdruck seiner Fähigkeit gewesen, Menschen zu verbinden. „Das Lachen war sein Markenzeichen. Er hat in der Gemeinde seine Handschrift hinterlassen und sie geprägt“, charakterisierte Bürgermeister Josef Niedermair den Verstorbenen als „durch und durch“ politischen Menschen. Um ihm, der Pandemie-bedingt im kleinen Kreis beerdigt worden war, die letzte Ehre zu erweisen, waren zahlreiche Vertreter von Vereinen, Kreis und Kommunen gekommen.

Rund 800 Zuschauer verfolgten das Eselrennen, das Festwirt Alexander Tremmel (mit Esel) organisiert hatte – zur Freude von 3. Bürgermeister Sepp Fischer. © Oestereich

Der kleine Esel Xaver war der heimliche Star

Spektakulärer Schlusspunkt war wie gewohnt das Eselrennen – oder, um mit den Worten von Moderator Marco Vogl zu sprechen: Die Entscheidung um „Germany’s next Top-Esel“. Die Titelverteidiger Mauro und Denis aus der Partnergemeinde Predazzo, die zusammen mit einer 60-köpfigen Delegation angereist waren, hatten die durchaus störrischen Esel am besten im Griff. Im Finale triumphierten sie erneut – und ließen acht Teams, darunter auch die Moosbühne und Bedienungen aus dem Festzelt, hinter sich. Einen Top-Einstand als Eseltreiber hatte der evangelische Pfarrer Steffen Schubert: Wie einst sein katholischer Kollege Thomas Gruber, legte er im Eifer des Gefechts einen Kniefall hin. Er berappelte sich – und stürmte zusammen mit dem katholischen Gemeindereferenten Anton Huber im Finallauf auf Platz zwei, während die La Ola-Welle durch das mit etwa 800 Personen besetzte Freiluft-Stadion rollte.

Außer Konkurrenz lief Xaverl, ein zwei Monate alter Eselnachwuchs, mit und eroberte die Herzen der vielen Zuschauer im Handumdrehen.

Eva Oestereich

