Hallbergmoos hat die Weichen für zweite Grundschule gestellt

Der neue Anbau an die Grundschule, der der Gemeinde Hallbergmoos viel Luft verschafft hat. © Eva Oestereich

Das Raumprogramm für das neue Schulhaus in Hallbergmoos steht. Der Gemeinderat ist davon begeistert. Nicht so sehr jedoch von den geschätzten Kosten: 59 Millionen Euro.

Hallbergmoos – Der Anbau an das bestehende Schulhaus mit sechs neuen und nun insgesamt 22 Klassenzimmern in der Grundschule Hallbergmoos hat der Gemeinde Zeit verschafft. Doch über kurz oder lang wird man den Bau einer zweiten Grundschule angehen müssen. Die Weichen dafür sind gestellt: Das Raumprogramm für eine dreizügige Schule steht nun.

„Eigentlich sollte das neue Schulhaus bis 2028 stehen. Nun reicht es, wenn es 2030 fertig ist“, schickte Sigrid Schwirtz, Sachgebietsleiterin im Rathaus, in der jüngsten Ratssitzung voraus. Sie verwies dabei auf die Studie der CIMA Institut für Regionalwirtschaft GmbH, die bis 2035 mit steigenden Schülerzahlen im Grundschulbereich (aktuell: 458 Schüler; 2035: 656 Schüler, plus 24 Prozent) und einem erhöhten Betreuungsbedarf nach Schulschluss prognostiziert.

Das Grundstück hat die Gemeinde bereits gekauft

Ein Grundstück für den Schulneubau hat die Gemeinde bereits erworben, für die Erschließung muss man noch Grund kaufen. Das bereits existierende Raumprogramm des Ingenieurbüros Rentz wurde in den zurückliegenden Monaten von einer Arbeitsgruppe überarbeitet und an den aktuell absehbaren Bedarf angepasst.

Vorausgegangen waren Schulbesichtigungen in München, Oberding und Langenpreising. Der Raumentwurf orientiert sich dementsprechend am Bedarf für Schule, Ganztagsbetreuung und Musikschule, könne aber jederzeit an sich ändernde Rahmenbedingungen und schulpolitischen Weichenstellungen der bayerischen Staatsregierung angepasst werden. Die vorliegende Raumplanung sei, wie Schwirtz darlegte, eine gute Basis für die nächsten Planungsschritte.

Das Konzeptpapier sieht ein dreizügiges Schulgebäude mit Zweifachsporthalle, Mensa und Speisesaal vor, die auch von einer Betreuungseinrichtung (Offene Ganztagsschule) genutzt werden können. Ab dem Schuljahr 2026/2027 haben Kinder bekanntlich einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz. Neu im Raumprogramm enthalten sind drei Räume für die Musikschule sowie ein Hortgebäude für vier Gruppen.

Bei den im Raum stehenden Gesamtkosten verschlug es Bürgermeister Josef Niedermair ein wenig die Sprache: 59 Millionen Euro werden es nach einer ersten, groben Schätzung sein. „Das ist sehr, sehr viel und selbst für eine Gemeinde wie Hallbergmoos nicht ohne Weiteres zu stemmen.“ Auf das Schulhaus entfallen 38 Millionen Euro, die Turnhalle ist mit zehn Millionen Euro, der Hort mit acht Millionen Euro und die Freianlagen mit drei Millionen Euro „grob“ taxiert.

Der Rathauschef hält es für ratsam, „in die Höhe zu gehen, um Grund zu sparen“. Aktuell brauche man 24 000 Quadratmeter Grundstücksfläche. „Aber das ist alles Zukunftsmusik und Sache des neuen Gemeinderats.“

Raumprogramm unter Vorbehalt

Wie Schulreferentin Silvia Edfelder (CSU) betrachtete der Gemeinderat das einstimmig gebilligte Raumprogramm als gute Basis. Heinrich Lemer (FW) meldete in Anbetracht bisher nicht absehbarer schulpolitischer Entwicklungen eine gewisse Skepsis an: „Wir wissen nicht, wie Schule in zehn Jahren aussehen wird. Bestimmt nicht mehr so wie heute. Hoffentlich.“ In diesem Zusammenhang wandte sich die Schulexpertin des Rathauses an Tanja Knieler. Sie bat die CSU-Gemeinderätin, die für die CSU-Landtagsfraktion arbeitet, um Unterstützung: Sachgebietsleiterin Sigrid Schwirtz berichtete, dass sie sich seit vier Jahren darum bemühe, Aussagen dazu vom Kultusministerium zu bekommen. Das bisherige Ergebnis: „Nada, niente, nichts“, so Schwirtz.

Eva Oestereich

