Im Kreisverkehr: Radlerin will Rollerfahrer überholen - der attackiert sie von hinten

Weil ein Rollerfahrer eine Radlerin attackierte, musste die Polizei anrücken. Symbolbild © Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Als eine Radfahrerin einen Mann auf einem City-Roller überholen wollte, attackierte er sie unvermittelt. Auch als die Polizei anrückte, war der 30-Jährige nur schwer zu stoppen.

Hallbergmoos - Polizeieinsatz bei Hallbergmoos: Mit seiner Tasche schlug am Montagnachmittag ein 30-Jähriger einer Radlerin (39) an der B301 gegen den Kopf und leistete bei seiner Festnahme Widerstand.

Die Frau wollte laut Polizei mit ihrem Rad kurz nach dem Kreisverkehr an der B301 den 30-Jährigen, der dort mit seinem City-Roller unterwegs war, überholen. Doch der schlug der Frau plötzlich und unvermittelt mit seiner Tasche im Vorbeifahren gegen den Hinterkopf. Die 39-jährige verständigte daraufhin sofort die Polizei Neufahrn. Der Mann flüchtete.

Im Rahmen der Fahndung wurde er gegen 17 Uhr in der Nähe von Hallbergmoos gestoppt: „Dabei verhielt er sich nach Eröffnung des Tatvorwurfs unkooperativ und verweigerte jegliche Mitwirkung“, heißt es im Pressebericht. Schließlich musste er gefesselt werden. Er schlug jedoch um sich und beleidigte die Beamten über den gesamten Zeitraum. Weil der Mann, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, sich nicht mehr beruhigen ließ „und sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand“, musste er in ein Klinikum gebracht werden. ft

